ĐOKOVIĆ LAKO SA SLOVENCEM BEDENEOM: Novak protutnjao do četvrtog kola Rolan Garosa

Đoković je za manje od dva sata ekspresno savladao Slovenca Aljaža Bedenea sa 3:0, po setovima 6:3, 6:3, 6:2. Meč je trajao sat i 45 minuta.

Prvi reket sveta će u narednom kolu igrati protiv Argentinca Dijega Švarcmana koji je sa 3:0 lako izbacio Grigora Dimitrova.

TOK MEČA

3. SET

5:2 - Još jedan dobar gem za Novaka, još jednom as servisom završava gem. Ima i jedan viner više u meču.

4:2 - Bedene je produžio ovaj meč, dobio je gem u kome je Novak bio na korak od novog brejka.

Playing it cool 😎@DjokerNole ticks off the first set 6-3.#RolandGarros pic.twitter.com/vhX0veXwmt