ĐOKOVIĆ U PARIZU I O BEKERU: Na slavnog Nemca gleda kao na člana porodice, pozvao Borisovog sina Nou i evo šta je ponudio...

Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, uspeo je da se plasira u četvrto kolo Rolan Garosa pobedom protiv Slovenca Aljaža Bedenea (3:0), a posle samog meča, na konferenciji za medije susreo se sa brojnim pitanjima novinara.

Đokovića su upitali i o njegovom bivšem treneru, slavnom Nemcu Borisu Bekeru, koji se trenutno nalazi u zatvoru u Velikoj Britaniji zbog bankrota. Đokovića je ovo pitanje malo uzdrmalo, ali je srpski teniser ipak ostao jak.

- Slama mi srce da vidim to kroz šta on prolazi. Ne želim da ulazim u čitav proces, šta je ispravno, šta ne, šta je učinjeno. Ja Borisa deklarišem kao svog prijatelja, kao člana porodice, on je uvek bio dobar prema meni i mojoj porodici. Imamo sjajan odnos, imali smo ga tokom godina. Radili smo tri godine, dostigli smo sjajne stvari, čak i kad smo prestali da radimo, naš odnos je nastavio da ide u pravom smeru - kategoričan je bio Đoković.

Novak je rekao da je u kontaktu s Bekerovim sinom Noom.

- Pitao sam ga da li mogu da uradim nešto da pomognem, da budem tu za njegovu porodicu. Ne mogu doći do njega, ali, teško je. Ne znam šta da kažem, tužan sam zbog nekog ko je legenda našeg sporta da prolazi kroz sve to. Sve se ovo dešava manje od mesec dana, a znamo koliko će trajati. Nadam se da će ostati zdrav i jak - zaključio je Novak Đoković.

Autor: