FRANCUZI IZVIŽDALI NOVAKA! Sramna publika izazvala žestoke reakcije: 'DAJTE LJUDI, ON JE BROJ 1, IMAJTE POŠTOVANJA!'

Skandalozna scena viđena je u Parizu pred start meča između Novaka Đokovića i Dijega Švarcmana.

Kada je spiker na stadionu Suzan Leglen izgovorio ime Novaka Đokovića sa tribina su se čuli aplauzi i ovacije, ali nakon toga i glasni zvižduci pojedinih navijača.

Njihovo ponašanje razbesnelo je Aleksa Koreču i Aliz Lim, bivše tenisere koji rade kao stručni konsultanti na Eurosportu.

"Hej?!", okrenuo se Koreča prema navijačima i dodao:

🗣 “I don’t like that! No man. It is Novak Djokovic.”



😕 A mixed reception for the world No. 1 as he entered Court Suzanne-Lenglen #RolandGarros