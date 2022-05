ČEKA NAS EPSKI MEČ! NADAL - ĐOKOVIĆ! Španac prošao kroz pakao na putu do megdana sa Noletom

Novak Đoković i Rafael Nadal igraće u 1/4 finalu Rolan Garosa. Taj meč na programu je u utorak.

Španski teniser je posle velike borbe pobedio Feliksa Ože-Alijasima sa 3:2 u setovima.

Prvi deo igre dobio je mladi Kanađanin sa 6:3, ali je u drugom došao do poravnanja i Španac je slavio identičnim rezultatom 6:3. Ista slika i u trećem setu - 6:2 za Nadala. A, onda se Ože digao, zaigrao sjajno i došao do četvrtog seta - 6:3. U petom setu Španac je na iskustvo došao do trijumfa - 6:3.

Inače, perspektivni Kanađanin je nedavno u Rimu najviše namučio najboljeg tenisera sveta Novakla Đokovića, koji je nadmoćno osvojio titulu u glavnom gradu Italije.