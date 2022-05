'ĐOKOVIĆ VOLI KADA JE SAM PROTIV SVIH' Teniska legenda uverena da će Nadal imati veću podršku večeras, ali svestan je da Srbina to čini jačim

Dva titana belog sporta pripovedaće večeras još jednu epsku "tenisku bajku". Novak Đoković i Rafael Nadal ukrstiće koplja po 59. put u karijeri, ovoga puta u u četvrtfinalu Rolan Garosa.

O predstojećem teniskom klasiku govorila je legenda ovog sporta, Kipranin Markus Bagdatis.

– Mislim da su i Đoković i Nadal veoma dobro ovladali time da kontrolišu svoje emocije, i ne verujem da će ovaj meč presuditi emocije, niti da će on imati poseban emotivni naboj. Pre svega ga vidim kao sudar gladijatora, velikih boraca i zasigurno jedan od najboljih mečeva turnira, kakvi su uostalom skoro svi njihovi mečevi. Guraće sebe do ivice svojih mogućnosti, i biće jednostavno fascinantno sve to pratiti.

– Za očekivati je da će publika biti više navijački naklonjena Rafi, ali svi dobro znamo da Novak voli kada je publika protiv njega,što predstavlja veoma zanimljiv i uzbudljiv miks. A to da li će publika eventualno malo omekšati prema Novaku u slučaju da ubedljivo pobedi, zaista ne znam, videćemo sve već uskoro – rekao je Bagdatis.



Današnji susret najavljen je za večernji termin i trebalo bi da igrači izađu na parisku šljaku oko 20:45.

- U načelu smatram da je povoljnije za Novaka kada se meč igra u večernjem terminu, jer je teren nešto sporiji, a odskok loptice niži, ali to je odluka organizatora i tome se nema šta dodati.



Legendarni teniser govorio je i o igačima koji su na njega ostavili najsnažniji utisak u Bulonjskoj šumi.

– Po meni, to bi bili Alkaraz i Đoković, koji su do sada veoma ubedljivo osvajali pobeđivali sve svoje protivnike. Izdvojio bih Novaka po tome što do sada nije izgubio ni jedan set, i jasno je da je veoma motivisan i žarko želi da osvoji ovaj turnir. Sjajno je videti ga opet kako se takmiči na jednom Grend Slemu, i koliko je posvećen ostvarenju svog cilja.



U medijima duel između Novaka Đokovića i Rafe podigao je veliku prašinu, a mnogo ga i nazivaju jednim od najvažnijih u istoriji tenisa.

– Ovaj meč je bez sumnje izuzetno važan, interesantan i ima prizvuk istorijskog ali ne bih rekao da je odlučujući za njegovu istoriju, barem iz razloga što verujem da ćemo Nadala i Đokovića gledati u Parizu još dve-tri godine. Zato ne bih izgovarao velike reči ovim povodom, jer očekujem da ćemo njih dvojicu gledati na turneji i nadalje – zaključio je Bagdatis.

