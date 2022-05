(UŽIVO) ĐOKOVIĆ - NADAL! CEO SVET ČEKA EPSKI MEČ: Sve je spremno za okršaj DVOJICE NAJBOLJIH (VIDEO)

Novak Đoković pokazao je fantastičnu igru na Otvorenom prvenstvu Francuske. On je na turnir stigao u odlično formi pošto je nedelju ranije osvojio Masters u Rimu.

Novak je do četvrtfinala Rolan Garosa došao sa maksimalnim učinkom bez izgubljenog seta. Redom su padali Jošihito Nišioka, Aleks Molčan, Alijaž Bedene i Dijego Švarcman.

Sada je došlo vreme za istorijski susret - Novak večeras dočekuje, isto tako impresivnog, Rafaela Nadala koji je bez izgubljenog seta savladao je Džordana Tomsona, Karlosa Mutea i Botik Van De Zandšulpa.

Ovo će biti njihov 59. međusobni duel, a Đoković za sada vodi rezultatom 30:28.

Susret večitih rivala možete pratiti u tekstualnom prenosu UŽIVO na portalu Pink.rs.

19:50 - POSLEDNJA NOVAKOVA IZJAVA PRED MEČ

- Nisam pre početka turnira razmišljao previše unapred, uvek morate da mislite na sledeće izazove i naredne mečeve, do sada sam igrao dobro na turniru i nadam se da mogu da nastavim. Nema tajni među nama, on zna moju igru dobro, ja njegovu takođe. Igrali smo ovde neke epske mečeve tokom godina, prošle sezone četiri seta u četiri sata, uvek je velika fizička bitka protiv njega. Neka bolji igrač pobed - rekao je Novak Đoković.

"There are no secrets"



No.1 @DjokerNole on tonight's #RolandGarros matchup with Rafa: pic.twitter.com/FAUfmgFnkA