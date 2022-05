(UŽIVO) ĐOKOVIĆ - NADAL: DRAMA U 4. SETU! Tajbrejk odlučuje, Novak igra za produžetak meča! (FOTO+VIDEO)

Novak Đoković pokazao je fantastičnu igru na Otvorenom prvenstvu Francuske. On je na turnir stigao u odlično formi pošto je nedelju ranije osvojio Masters u Rimu.

Novak je do četvrtfinala Rolan Garosa došao sa maksimalnim učinkom bez izgubljenog seta. Redom su padali Jošihito Nišioka, Aleks Molčan, Alijaž Bedene i Dijego Švarcman.

Sada je došlo vreme za istorijski susret - Novak večeras dočekuje, isto tako impresivnog, Rafaela Nadala koji je bez izgubljenog seta savladao Džordana Tomsona, Karlosa Mutea i Botik Van De Zandšulpa.

Đoković je prvi reket sveta, dok se Nadal nalazi na petom mestu ATP liste. Ovo će biti njihov 59. međusobni duel, a Đoković za sada vodi rezultatom 30:28.

UŽIVO TOK MEČA:

4. SET:

6:6 - Rutinski gem za Nadala, igraće se tajbrejk!

6:5 - Veliki povratak Novaka! Potpuna kontrola tokom ovog gema. Španac nije znao šta ga je snašlo!

5:5 - Nadal osvojio još jedan gem. Sada je veliki pritisak na Novaku.

5:4 - BREJK! Novak nije preživeo Rafin pritisak! Španac je došao do đusa, ali nastavljamo dalje u ovom setu...

5:3 - Gem za Nadala, ponovo prilično lak. Kao da je Novak štedeo snagu za ono što ga čeka u narednom, a to znači da sada servira za izjednačenje u setovima!

5:2 - Slična situacija kao i prethodni put na Novakov servis. Đoković je ispao da izdrži, osvojio je dva poena Nadal, ali opet ništa više od toga. Dobro je da nismo ušli u dramu.

4:2 - Lak, baš lak gem za Nadala. Ni u jednom poenu Novak nije bio ni blizu da ga osvoji. Ipak, mnogo je važnije da se prednost servisa zadrži.

4:1 - Dobro je... Krenuli smo sa 40:0 za Đokovića, stigli do 40:30 za Nadala, slutilo je na novu dramu, ali je Španac na kraju napravio grešku i dopustio Novaku da povede sa tri gema prednosti.

3:1 - Evo i Nadala. Jedan jako lak gem za njega, Đoković je loše riternirao, pa stoga ne čudi što se i Španac upisao na semafor u ovom četvrtom setu.

3:0 - I POTVRDA! Bez izgubljenog poena, dominantno, lepo, hitro! Vraća se Novak, vraća se ona zver koja je pojela Nadala u drugom setu!

2:0 - BREJK! IDEMOOOOOOO! Morao je da silazi iz svoje stolice Dumusoa da bi potvrdio da je to bio aut na Novakovu brejk loptu! Kakva drama! Nadal nije nimalo srećan!

1:0 - Jeu, Đoković, kako bi to rekli Francuzi! Nije ni sada bilo tako lako, Nadal je stigao do 30:30, ali je Novak pronašao potrebnu energiju i poveo u ovom setu.

3. SET:

2:6 - GEM, SET! Nadal osvaja treći set, pošto je uspeo da realizuje drugu set loptu. Mora se reći da je Španac zasluženo uzeo ovaj deo igre, pošto je Novak napravio previše neiznuđenih grešaka.

2:5 - Tri asa je odservirao Đoković i uspeo je da sačuva sebe u ovom setu, ipak u sledećem gemu Rafa servira za set.

1:5 - Nastavlja se serija promašaja Novaka Đokovića u ovom trećem setu. Nadal je na samo gem od novog vođstva u ovom finalu, a uz to ima dva brejka na svojoj strani.

1:4 - BREJK! Neverovatno, Nadal ponovo ima dva brejka prednosti, baš kao što je to bio slučaj u drugom setu. Đoković je ponovo naglo pao u igri, pravi dosta neiznuđenih grešaka i to ga dovodi u vrlo neprijatnu situaciju.

1:3 - Kakva šteta! Nole je propustio dve gem lopte, malo je falilo da izjednači, ali Nadal nastavlja da vodi.

1:2 - Nole je uzeo prvi gem u ovom setu, nadamo se da će mu to podići moral i da će nastaviti u ovom ritmu.

0:2 - Nadal je potvrdio brejk. Nole je imao dva poena, ali nedovoljno da parira Špancu u ovom gemu.

0:1 - BREJK! Kakav obrt na početku trećeg seta. Đoković bez ijednog poena u ovom gemu.

2. SET:

6:4 - IDEEEEMOOOO! Brejk i set za Novaka! Pa, tako je majstore!

5:4 - Bravo! Konačno lagan gem za Novaka, samo jedan poen osvojio Nadal, a u sledećem gemu će servirati za opstanak u drugom setu!

4:4 - Rafa je vezao dva poena i izjednačio.

4:3 - KOLIKO DRAME! Imao je Nadal šansu za brejk, ali je Đoković pokazao zašto je prvi.

3:3 - BREJK POSLE 17 MINUTA IGRE! Tako je! Nole do izjednačenja u drugom setu. Neverovatan gem je imao pet izjednačenja, potom još jednu brejk loptu za Đokovića. ZVER SE PROBUDILA!

2:3 - TAKO JE! BRAVO, NOLE! Srbin je uzeo i naredni gem sa samo jednim izgubljenim poenom.

1:3 - EVO GA! RIBREJK! Dočekali smo! Da li se to Nole vraća u igru?

0:3 - Potpuna katastrofa za Đokovića. Imao je prednost od 40:15, dve gem lopte, a Nadal je uzeo brejk vezavši 4 poena.

0:2 - Uf! Nadal igra odlično i, ne znamo kako, ali učinio je da Nole ispadne prosečan igrač. Uzeo je Španac i ovaj gem sa nulom.

0:1 - Brejk! Nole je poklekao pred Špancem. Sada ozbiljno zaostaje.

1. SET:

2:6 - Dao je Nole sve od sebe, stigao je do 15:30, ali je Španac ipak uzeo set - zasluženo.

2:5 - Nole probudio nadu da može do čuda u prvom setu.

1:5 - Nadal juri ka pobedi u prvom setu. Peti gem je osvojio sa nulom. Svi se nadamo da će se Nole probuditi...

1:4 - Drugi brejk Nadala! Španac vinerom koristi prvu brejk loptu.

1:3 - Kakva šteta! Nole je propustio dve vezane lopte, a Španac je zadržao svoj servis i posle skoro 10 minuta koliko je trajao gem.

1:2 - Đoković konačno do lakog gema! Dobrim servisima stigao je do 40:0, a onda je asom osvojio gem.

0:2 - Nadal potvrdio brejk! Iako je Srbin u drugom gemu imao 30:30, nije došao do prilike da uzvrati.

0:1 - Brejk! Nadal je uzeo servis Đokoviću u gemu koji je trajao čak 10 minuta! Nadal deluje ekslpozivnije na startu meča.

20:56 - VELIKA SRAMOTA PUBLIKE, ZVIŽDUCI ZA NOVAKA

Nesporno je da će Rafael Nadal imati veću podršku sa tribina stadiona "Filip Šatrije", ali je prava sramota što je publika zviždala Novaku Đokoviću po izlasku na teren.

U odbranu Novaka stao je Džon Mekinro koji je brutalno prozvao publiku.

20:50 - OVAKO JE IZGLEDAO DOLAZA NOLETA I RAFE U KOMPLEKS ROLAN GAROSA

I jedan i drugi deluju veoma smireno pred njihov novi okršaj, a videćemo kakva će situacija biti na terenu.

20:20 - POGLEDAJTE KAKO SE NADAL SPREMA ZA MEČ

19:50 - POSLEDNJA NOVAKOVA IZJAVA PRED MEČ

- Nisam pre početka turnira razmišljao previše unapred, uvek morate da mislite na sledeće izazove i naredne mečeve, do sada sam igrao dobro na turniru i nadam se da mogu da nastavim. Nema tajni među nama, on zna moju igru dobro, ja njegovu takođe. Igrali smo ovde neke epske mečeve tokom godina, prošle sezone četiri seta u četiri sata, uvek je velika fizička bitka protiv njega. Neka bolji igrač pobed - rekao je Novak Đoković.

