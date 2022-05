(UŽIVO) ĐOKOVIĆ - NADAL! ŠOK NA POČETKU MEČA! Španac bez mnogo muke osvojio prvi set (FOTO+VIDEO)

Novak Đoković pokazao je fantastičnu igru na Otvorenom prvenstvu Francuske. On je na turnir stigao u odlično formi pošto je nedelju ranije osvojio Masters u Rimu.

Novak je do četvrtfinala Rolan Garosa došao sa maksimalnim učinkom bez izgubljenog seta. Redom su padali Jošihito Nišioka, Aleks Molčan, Alijaž Bedene i Dijego Švarcman.

Sada je došlo vreme za istorijski susret - Novak večeras dočekuje, isto tako impresivnog, Rafaela Nadala koji je bez izgubljenog seta savladao je Džordana Tomsona, Karlosa Mutea i Botik Van De Zandšulpa.

Đoković je prvi reket sveta, dok se Nadal nalazi na petom mestu ATP liste. Ovo će biti njihov 59. međusobni duel, a Đoković za sada vodi rezultatom 30:28.

UŽIVO:

1. SET:

2:6 - Dao je Nole sve od sebe, stigao je do 15:30, ali je Španac ipak uzeo set - zasluženo.

2:5 - Nole probudio nadu da može do čuda u prvom setu.

1:5 - Nadal juri ka pobedi u prvom setu. Peti gem je osvojio sa nulom. Svi se nadamo da će se Nole probuditi...

1:4 - Drugi brejk Nadala! Španac vinerom koristi prvu brejk loptu.

1:3 - Kakva šteta! Nole je propustio dve vezane lopte, a Španac je zadržao svoj servis i posle skoro 10 minuta koliko je trajao gem.

1:2 - Đoković konačno do lakog gema! Dobrim servisima stigao je do 40:0, a onda je asom osvojio gem.

0:2 - Nadal potvrdio brejk! Iako je Srbin u drugom gemu imao 30:30, nije došao do prilike da uzvrati.

0:1 - Brejk! Nadal je uzeo servis Đokoviću u gemu koji je trajao čak 10 minuta! Nadal deluje ekslpozivnije na startu meča.

20:56 - VELIKA SRAMOTA PUBLIKE, ZVIŽDUCI ZA NOVAKA

Nesporno je da će Rafael Nadal imati veću podršku sa tribina stadiona "Filip Šatrije", ali je prava sramota što je publika zviždala Novaku Đokoviću po izlasku na teren.

U odbranu Novaka stao je Džon Mekinro koji je brutalno prozvao publiku.

20:50 - OVAKO JE IZGLEDAO DOLAZA NOLETA I RAFE U KOMPLEKS ROLAN GAROSA

I jedan i drugi deluju veoma smireno pred njihov novi okršaj, a videćemo kakva će situacija biti na terenu.

20:20 - POGLEDAJTE KAKO SE NADAL SPREMA ZA MEČ

19:50 - POSLEDNJA NOVAKOVA IZJAVA PRED MEČ

- Nisam pre početka turnira razmišljao previše unapred, uvek morate da mislite na sledeće izazove i naredne mečeve, do sada sam igrao dobro na turniru i nadam se da mogu da nastavim. Nema tajni među nama, on zna moju igru dobro, ja njegovu takođe. Igrali smo ovde neke epske mečeve tokom godina, prošle sezone četiri seta u četiri sata, uvek je velika fizička bitka protiv njega. Neka bolji igrač pobed - rekao je Novak Đoković.

