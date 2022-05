OVO JE TENIS - KLASA JE VEČNA! Pogledajte dva najlepša poena koje su odigrali Nadal i Đoković! MLADI, ZAPISUJTE! (VIDEO)

Srpski teniser gubi sa 3:1, a na startu meča pokazali su Novak i Rafa da uprkos tome što između njih ukupno ima 70 godina života na terenu, da je klasa večna.

Danil Medvedev, Stefanos Cicipas, Karlos Alkaras su definitivno budućnost svetskog tenisa, ali još uvek sadašnjost čine večeraši rivali.

Jedan od poteza u uvodu meča koji je oduševio publiku jeste i ovaj:

"Top draw from Novak!" 🇷🇸



Sit back and marvel at the Djokovic backhand 💥#RolandGarros | @DjokerNole pic.twitter.com/HnhkkZhbzw