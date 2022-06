'PUBLIKA JE PREOKRENULA MEČ' Đoković posle teškog poraza od Nadala: Šteta, razočaran sam i besan

Prvi teniser sveta Novak Đoković rekao je posle meča da ne može da pronađe jedan element koji je odlučio četvrtfinale Rolan Garosa protiv Rafaela Nadala, ali je i dodao da je publika preokrenula meč.

"Teško je izabrati jedan element (koji je odlučio). Verovatno je to moj bekhend koji me nije služio, mnogo grešaka... On je to koristio, servirao mi je uglavnom na bekhend. Iako sam ubacivao ritern, ti udarci su bili kratki, pa je mogao da diktira tempo iz forhenda, iz sredine terena", rekao je Đoković na konferenciji za novinare posle meča.

Đoković nije uspeo da se plasira u polufinale Rolan Garosa, pošto je u četvrtfinalu izgubio od Španca Rafaela Nadala sa 2:6, 6:4, 2:6, 6:7(4).

"Ušao sam u meč sredinom drugog seta, iako je on treći dobio lagano. Četvrti sam ja mogao da dobijem i da se ode u peti. Tada bi sve bilo otvoreno. Šteta. Imao sam dve set lopte, servis...", rekao je Đoković.

"Publika je preokrenula meč, ona je bila 99,9 odsto na njegovoj strani i to je to, nema šta. Oni su ga podigli u tim momentima kada mu je trebalo. Šteta. Ovo je veliki meč, veliki značaj, svestan sam toga i naravno da je uvek razočarenje veliko kad izgubiš od najvećeg rivala", dodao je srpski teniser.

Novinare je zanimalo i da li je ljut na sebe što nije iskoristio dve set lopte u četvrtom setu.

"Normalno je nakon ovakvog meča da si razočaran i ljut, ali sa druge strane moraš da prihvatiš. Nije ni prvi ni poslednji poraz", rekao je Đoković.

On je naveo da je u karijeri već imao ovakve bolne poraze i da zna kako da se vrati još jači i istakao da mu ovakvi mečevi dodatna motivacija.

"Kako je počelo dobro se na neki način i završilo. On je vodio, poprilično je bio dominantan, uspeo sam da preokrenem to u drugom setu. Bio sam blizu, mogli smo da udjemo u peti set, ali nije bilo sudjeno i sve ostalo je pokazano na terenu", rekao je Đoković.

"Znam da mogu bolje, očekivao sam u nekim trenucima bolje od sebe, ali zasluge njemu, on je odigrao agresivno i precizno kada god je trebalo da pronadje neki udarac. Uz podršku publike uspeo je da pronadje energiju i da dobije", zaključio je Đoković.

Naredni protivnik Nadalu na putu ka 14. tituli u Parizu i 22. grend slem trofeju biće Nemac Aleksander Zverev koji je u četvrtfinalu eliminisao Španca Karlosa Alkarasa.

Autor: