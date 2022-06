POČELI U MAJU, ZAVRŠILI U JUNU: Nadal pobedio Đokovića za polufinale Rolan Garosa posle borbe kakvu samo oni mogu da imaju!

Srbin i Španac su ispisali novu stranicu istorije belog sporta, mada se to može reći za svaki njihov susret. U četiri sata i 16 minuta klasika u Gradu svetlosti, Rafael Nadal je uspeo da kazni i materijalizuje sve greške koje je na šljaci "Filip Šatrije" stadiona pravio Novak Đoković. Jednostavno, on nije imao svoje veče. Previše grešaka je pravio Novak za jednog ovako opasnog rivala, u prvom, a potom i trećem, te završnici četvrtog seta. Ovaj 59. međusobni susret, Španac je iskoristio da mu pokaže ko je kralj pariske šljake, ali i da se revanšira za prošlogodišnji poraz i Novaka tako ostavi bez šanse da brani titulu.

Đoković je i pored svih problema koje je imao na ovom susretu uspeo da na momenat oda utisak da bi moga da načini potpuni preokret, posle velikog povratka u drugom setu. To ipak nije uzdrmalo Nadala, koji je sve konce čvrsto držao u svojim rukama i uspeo je da pronađe način i slabe tačke "ovakvog Đokovića", te sebi prokrči put ka 22. grend slem peharu, a 14. u prestonici Francuske. Poslednjih sedmica se "bik sa Majorke" žalio na hroničnu povredu stopala koja ga muči, ni večernji termin nije bio nešto, što ga je obradovalo, ali se to nije videlo na terenu. Izašao je, sa ratničkim bojama na licu, spreman da ako je potrebno ostane i pet setova na terenu, u šta niko verovatno pred start, uprkos izjavama, nije ni sumnjao, te posle velike borbe, došao na dva koraka od pehara.

Novak Đoković u prvom setu "nije postojao", a to se videlo već po uvodnom, maratonskom gemu prvog seta. Deset minuta je trajao isti, španski teniser je posle dve neiskorišćene, iskoristio treću brejk loptu i Novaku oduzeo servis. Dosta problema je imao i u daljem toku ovog seta prvi reket sveta, tokom kog je Španac bio evidentno bolji i kažnjavao je svaku, i najmanju grešku koju je Novak napravio. U petom gemu, Nadal je došao do nove brejk lopte, koju je iskoristio za velikih 1:5, posle čega Novaku nije bilo povratka u prvom setu, do čijeg je kraja Đoković osvojio još jedan gem. Novakov servis je bio ispod 50 procenata, dok je Španac imao i više direktnih poena (12-8), a sve je kulminiralo lako osvojenim setom Španca. To je podsetilo na prošlogodišnji susret, kada je takođe Nadal poveo, a onda ga Đoković savladao u četiri seta.

Sve u ovom duelu, bilo je maratonsko, pa je nakon drugog seta vreme trajanja bilo čak 137 minuta. Bik sa Majorke je i taj deo igre bolje otvorio, prvi gem je trajao 13 minuta, Novak je spasao šest brejk lopti, ali je sedma bila kobna. Posle toga Nadal dolazi do gema na svoj servis bez izgubljenog poena i u trećem pravi novi brejk. Delovalo je da je Đoković na konopcima i da će se teško vratiti. Međutim, taj grogirani bokser, iako poljuljan, uspeo je da zada nekoliko baš snažnih udarca. Novak je vezao četiri naredna gema, te uz dva brejka došao do preokreta u drugom setu od 4:3. Od poslednjih sedam gemova, Đoković je osvojio šest i izjednačio u setovima, uz znatno bolji procenat servisa i mnogo manje grešaka, a uz to, dosta bolje je izgledao Srbin.

Treći set bio je kopija prvog, čak i po rasporedu gemova koje su osvajali. Veliki broj grešaka napravio je Novak u trećem setu, čak 16, uz samo sedam direktno osvojenih peona, što je bilo nedovoljno za ozbiljniji otpor raspoloženom Nadalu, uz servis Đokovića koji je debelo opao. Prvi teniser sveta nije uspeo da iskoristi priliku da oduzme servis rivalu, dok je Španac obe brejk šanse materijalizvao kroz osvojene gemove na ulasku u četvrti sat igre na "Šatrijeu".

Poslednji set ovog meča, bio je jedini koji je počeo bez brejka Rafaela Nadala. Đoković je stigao do 3:0, a onda je bez većih problema, te sigurnom igrom uspeo da prednost i servise sačuva sve do 5:2. Međutim, Nadal je samopouzdanje "vukao" iz dobrih servisa, a onda je osmi gem, bio verovatno njegov najbolji u ovom duelu, te je i pored dobrih Novakovih servisa došao do brejka. Docnije se otišlo u taj-brejk, u kom je Novak "nestao". Nadal je stigao do 6:1 sa pet meč lopti u džebu. Spasio je Novak, prvu, drugu, treću, ali je četvrta bila kobna.

Tako je ova, 59. epizoda najvećeg teniskog rivalsta u istoriji i deseti duel Srbina i Španca u Parizu, završena pobedom Nadala. Đoković se druge strane ima i dalje 30-29 u međusobnim duelima, i jedini je koji ga je, uz Robina Soderlinga (2009), savladao (2015, 2021) u Parizu, ali više neće biti prvi na svetu, dok Rafael ima priliku da ode na dve grend slem titule prednosti.

Rafael Nadal će za plasman u finale Rolan Garosa igrati protiv Aleksandera Zvereva, koji je u utorak eliminisao Karlosa Alkaraza u četiri seta.

Novak Đoković - Rafael Nadal 1:3 (2:6, 6:4, 2:6, ((4) 6:7)