AU, RAFU RASKRINKAO UJAK?! Nadal kukao i posle meča s Novakom, pominjao kraj karijere, a evo šta je Toni rekao o povredi

Nakon što je pobedio Feliksa Ožea-Alijasima, Rafael Nadal je imao izjavu kojom je zabrinuo navijače. Govorio je o povredi stopala i problemima koje mu je ona stvorila.

Protiv Novaka Đokovića je u četvrtfinalu igrao, možda i tenis karijere, kao da nikakva povreda ne postoji.

A, samo dva dana pre toga, kada je u pet setova izašao na kraj sa pomenutim Kanađaninom, delovalo je znatno drugačije, barem po načinu na koji je o svojoj situaciji pričao Nadal.

- Da budem iskren, za svaki meč koji igram ovde, ne znam da li je moj poslednji na Rolan Garosu u karijeri. Takva je moja situacija trenutno. Ponovo sam prošao kroz težak proces sa mojim stopalom - poručio je Nadal nakon pobede protiv Ožea-Alijasima.

A, nakon što je odigrao četiri seta, odnosno više od četiri sata brutalnog tenisa protiv Đokovića, Srbin je poručio da nije primetio da i najmanje muke ima Španac i da to nije prvi put da se dešava da se Nadal u ekspresnom roku oporavi.

- Nisam video da je imao bilo kakve probleme. Nije me to uopšte iznenadilo. Nije ovo prvi put da, dva dana nakon što zbog povrede ne može da hoda, izađe na teren stoprocentno fizički spreman. To je već uradio mnogo puta tokom svoje karijere, tako da nisam iznenađen - rekao je Novak nakon meča sa Špancem.

O zabrinjavajućim najavama Rafaela, još pre meča protiv Đokovića je govorio i njegov ujak, Toni Nadal.

- Ubeđen sam i nadam se da ovo neće biti njegov poslednji Rolan Garos. Nisam pričao sa njim o tome više nego što je to bilo neophodno. Nadam se da će da iskontroliše probleme i da će igrati još neki period. Kada ste na ovakvim turnirima idete do svog limita i Rafa će to da uradi opet. Svake godine je sve teže i teže, ali mislim da ima dovoljno vremena za oporavak - rekao je Toni Nadal.

"Bik" sa Majorke je i nakon meča s Đokovićem govorio o potencijalnom odlasku u penziju. Prvo je poručio da nije vreme za priču o povredi, ali onda je poručio sledeće:

- Dovoljno sam star da ne moram da krijem stvari ili da govorim ono u šta ne verujem. Imam to što imam sa stopalom i ako ne budem mogao da nađem poboljšanje ili malo rešenje, onda postaje super teško - poručio je Nadal, koji tako nije promenio priču, a njegovi brojni navijači i dalje strahuju da bi u skorijem periodu mogli da svedoče njegovom odlasku u penziju.