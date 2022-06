ZVEREV SPREMAN ZA NADALA: Ne može da izgubi ako odigra KAKO TREBA!

Španski teniser Rafael Nadal sastaće se u polufinalu Rolan Garosa sa Nemcem Aleksanderom Zverevim.

Mnogi su ubeđeni da nakon eliminacije najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića i ispadanja mlade nade Karlosa Alkaraza, Španca ništa ne može da zaustavi na put do 22. grend slem titule.

Međutim tako ne misli Miša Zverev rođeni brat Aleksandera.

"Od preostale četvorice u muškom žrebu, Saša ima najbrži forhend, najbrži bekhend i servis. On je i najviši od svih sa dva metra, ima najširi mogući doseg udarca, i njegov rad stopala nije najgori. Tako da pitam, kako možete da izgubite ako igrate dobro? Imate skoro kompletan repertoar udaraca, možete da igrate agresivno i imate dobru odbranu, sa tim možete da budete i broj jedan", objasnio je Miša.

On je dodao da je plan igre protiv Alkarasa bio izvrstan od prvog poena.

"Pobedio je igrača iz Top 10 prvi put da grend slemu, čak iako nije bio favorit. Alkaras je mlađi, ali je ove godine igrao dobro na šljaci ove godine. Saša je kritičarima pokazao da može da igra dobro, da je to u stanju i da lepim tenisom može da pobedi favorite. Mislim da je spreman za Rafu", poručio je Zverev.

Pored brata na tribinama je i otac.

"Tata je deo svega toga, deo tima i jako je važan za njegove dobre igre. Saša je najveće uspehe slavio sa njim. Kada si nervozan, pogledaš ka tati, šta god da bude, on je tu. On je čvrst karakter, a Saši je to potrebno", zaključio je Miša Zverev.