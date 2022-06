TUGA! POZNATI BODIBILDER PREMINUO SA 37: Srušio se nekoliko sati posle takmičenja!

Bio je poznat i uspešan, a na dan smrti učestvovao je na jednom takmičenju u Nemačkoj.

Profesionalni bodibilder iz Poljske Pol Poloček preminuo je sa 37 godina i to neposredno nakon jednog takmičenja u Nemačkoj. Za sobom je ostavio suprugu i ćerku, a uzrok smrti još nije objavljen. Nažalost, njegova tragedija još jedna je u nizu smrtnih slučajeva u njegovom sportu - i to među najuspešnijim sportistima.

Poljakova supruga Katrin Denev objavila je emotivnu poruku na Instagramu: "Bodibilding je bio tvoj život. Nisi zaboravljen, živećeš u našim srcima. Volećemo te zauvek", napisala je ona. "Uradiću sve što mogu da održim tvoj san živim. Volim te", dodala je.

Poloček je 2017. pobedio na amaterskom "Arnold Klasik" takmičenju, što mu je omogućilo da pređe u profesionalce. Spletom tragičnih okolnosti, preminuo je mesec i po posle smrti Sedrika Mekmilana, a mesec ranije preminuo je i Bostin Lojd, sa 29 godina. Ovako je izgledao Poljak:

Poloček je živeo u Nemačkoj od četvrte godine i igrao je fudbal sve do 16 godine, kada ga je privukao bodibilding. Prvo juniorsko takmičenje osvojio je godinu kasnije, 2002, a tim sportom se bavio u kontinuitetu sve do 2018. Potom je tri godine bio van sporta, a onda se 2021. vratio. Koliko je bio uspešan govori i to da je nekoliko puta završio u Top 10 takmičara na takmičenju "Mister Olimpija".