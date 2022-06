'JE**NO S**NJE!' ZVEREV MASNO OPSOVAO PRE TEŠKE POVREDE: Sudija ga je razumeo, a onda je počela VELIKA SVAĐA na terenu (VIDEO)

Drugi set nije završen, a meč je trajao tri sata. Nemac je vrištao od bolova nakon što je nezgodno stao dok je trčao za jednom lopticom zbog čega je meč prekinut.

Nadal je prošao u finale, a Zverev je kasnije poručio da se čini da je u pitanju ozbiljnija povreda.

Iako su slike Zvereva u kolicima i sa štakama glavna tema u svetu tenisa, sa tog meča se priča i o detalju koji je prethodio povredi.

U pitanju je deveti gem drugog seta i svađa Zvereva sa sudijom Renoom Lihtštajnerom iz Francuske.

Zverev double faults on the first point at 5-3. Shouts something.



Umpire gives him a warning for audible obscenity. Zverev furiously & repeatedly insists that he "did not say that word. I did not say that bad word!" pic.twitter.com/mjX5aDTa0x