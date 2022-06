IVANIŠEVIĆ NE SPAVA NOĆIMA: Novakov trener objasnio ZAŠTO je Đoković izgubio od Nadala!

Još uvek se ne stišava bura nakon poraza Novaka Đokovića od Rafaela Nadala u četvrtfinalu Rolan Garosa.

Novakov trener Goran Ivanišević priznaje da je teško podneo poraz.

"Moram da budem brutalno iskren za početak – ja ne mogu da spavam. Ne mogu da kažem da sam razočaran, ali sam tužan. Nije bio savršen meč ni sa jedne strane. Rafa nije odigrao spektakularan meč, ali je odlučivao govor tela, od prve do poslednje sekunde, Rafin govor tela i Novakov govor tela", rekao je hrvatski trener za "TenisMajors"

Nastavio je u dahu

"Upozorio sam ga, čak sam vam rekao novinarima da bi početak meča mogao da bude odlučujući, ali opet je bio loš početak... A onda, posle preokreta u drugom setu, neshvatljivo je kako je odigrao treći. Kao da mu je nedostajalo energije i da nije dovoljno verovao da može da pobedi. Ne možete to sebi dozvoliti protiv Rafe, jer je ovo njegov turnir", rekao je bivši teniser.

Objasnio je i Đokovićev govor tela.

"Da, svi su primetili. Ne znam, još nismo razgovarali. Zato sam toliko uznemiren ovim mečom, ne mogu da spavam. Šta bi bilo da je osvojio četvrti set, niko ne zna, ali to je samo dobro staro „šta ako“. Imao je dve set lopte: prva je bila laka neiznuđena greška iz bekhenda, u drugoj je loptom na sredini terena prišao mreži, pa ga je Nadal nadmudrio. Možda bi bilo drugačije, možda i ne bi, ali još uvek ne razumem govor tela i nedostatak energije. Novak je imao previše uspona i padova, dok je Rafa bio kostantan i apsolutno je zasluženo pobedio u tom meču", rekao je Ivanišević.

Dotakao se i publike.

" Znali smo da će tako biti. Pre meča sam iz poštovanja rekao da će 80 odsto navijati za Nadala, ali u stvarnosti je bilo 99,9 odsto publike za Rafu. Jedino što mi se ne sviđa i što je zaista nepravedno je da publika izvižda Đokovića kada je ušao na teren. Mislim, on je igrač broj 1 na svetu i osvojio je 20 grend slem titula. Nema razloga za tako nešto, voleli ga ili ne, trebalo bi da ga poštujete. Posle navijajte za Rafu, naravno da smo znali da će tako biti. Ne znam da li je Novaku to smetalo ili ne. Naučio je kako da se nosi sa tim i to, po mom mišljenju, ne može biti izgovor. Želim samo da kažem još jednu stvar o kojoj nisam želeo da pričam pre meča. Potpuna je besmislica da je Novaku bilo bolje da igra noćni meč. Ako se vratimo dve godine unazad, Nadal je osvojio Rolan Garos u oktobru kada je temperatura bila deset stepeni. Pričalo se da je Novak uveče favorit, ali za tu priču nema osnova, čak mislim da je noćni meč odgovarao Rafi", kaže Đokovićev trener.

Ivanišević smatra da večernji termin više odgovara Špancu.

"Novak voli kada je toplije, jer može da ostvari više poena svojim servisom. Ljudi treba da gledaju i to, šta je dobro za Novaka, a ne da gledaju šta nije dobro za Rafu" objasnio je Ivanišević.

Potom je trenerski objasni Đokovićev poraz.

"Pročitao sam mnoge komentare i analize u kojima se naglašava Rafin napad sa forhendom niz liniju. To je tačno, ali Novakov bekhend nije bio tako dubok i prodoran kao što je obično, loptica je često sletala na sredinu terena ili na idealno mesto za Rafu za napad. Kada je Novak počeo više da koristi bekhend niz liniju, zamah u drugom setu se promenio, a onda je i njegov bekhend na daljinu postao jači. Rafa je iskoristio ono što mu je Novak dao. Nadal je kralj i vlasnik ove podloge i ne dozvoljava da imate propuste, plaćate ih odmah. Ako pogledate polufinale, Zverev je bio bolji igrač, verovatno je trebalo da ima dva seta za ljubav, ali u trenutku kada se desila ta stravična povreda, nije dobio ni prvi ni drugi set. Kao što sam rekao, Rafina energija je bila neverovatna, a Novak kao da nije imao dovoljno vere", objasnio je.

Đoković i Ivanišević nisu zajedno analizirali poraz

"Ne, jer je bio razočaran i umoran. Nije ni vreme ni mesto da se detaljnije govori o duelu odmah po njegovom završetku. Saosećam sa Novakom, on je taj koji igra i bori se, tako da mu je najgore, i jako sam tužan zbog njega jer sam mislio da je mogao da dobije taj meč" rekao je Ivanišević.

Autor: