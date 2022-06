LUDNICA NA ŠATRIJEU: Da li će kralj šljake podići trofej po 14. put?

Rafael Nadal i Kasper Rud sastaće se u finalu Rolan Garosa na centralnom terenu Filip Šatrije.

Momak rođen 1986. godine na Majorci će se boriti za svoj 14 trofej u Parizu. Rafa je porastao uz svog strica Tonija koji mu je ujedno bio i trener, počeo je sa tenisom vrlo rano, već sa 3 godine je držao reket u ruke. Postao je profesionalac 2001. godine sa jedva navršenih petnaest godina. Zanimljivo je da tenis nije njegova prva ljubav, njegov san od malena je bio da zaigra profesionalno fudbal.

Već kada je imao 14 godina, španska teniska federacija je želela da Rafael napusti Majorku i preseli se u Barselonu kako bi imao bolje uslove za rad, međutim porodica Nadal je odbila ponudu.

O kakvoj se dominaciji na ovoj vrsti podloge radi, najbolje svedoči činjenica je je "bik sa Majorke" od 2005. godine pa sve do 2007. imao niz od 81. pobede, pre nego što mu je naneo poraz Rodžer Federer u finalu Hamburga.

Ovaj momak ima 91. osvojenu titulu u karijeri, od kojih su čak 62 na šljaci, na Rolan Garosu je doživeo poraz od samo dva igrača, od Robina Soderlinga 2009. i od našeg Novaka Đokovića dva puta (2015, 2021).

Ukupno je sakupio 21 Gred slem trofej i jedini je igrač u istoriji koji je na jednom turniru iz najveće kategorije podizao pehar deset ili više puta.

Ove godine ga je većina teniskih stručnjaka otpisala zbog povrede sa kojom se bori, međutim, u Australiji je pokazao zašto ga većina ljubitelja sporta smatra najvećim borcem, vratio se i osvojio turnir savladavši Danila Medvedeva u finalu nakon istorijskog preokreta.

NJegov današnji protivnik je Norvežanin koga mnogi smatraju iznenađenjem turnira, međutim žreb govori da to i nije baš tako. Kasper je na putu do finala redom pobeđivao, Žo Vilfirda Congu, Emila Rusuvorija, Lorenca Sonega, Huberta Hurkača, Holgera Runea i u polufinalu Marina Čilića, ako pogledamo imena protivnika, to su igrači koji nisu kalibra onih najboljih, izuzev "Hubija" kome šljaka ipak nije omiljena podloga.

Videćemo kako će se osmi igrač sveta snaći u finalu, kvalitet svakako poseduje, ali da li će to biti dovoljno da se pruži Rafi neki jači otpor, veliko je pitanje.

Naša procena je da ćemo ipak gledati više od tri seta.

Autor: