NADALE, KAKVE IGRE TO IGRAŠ? 'Ne zanima me hoće li Đoković imati više grend slem titula'

Španski teniser Rafael Nadal osvojio je 14. put Rolan Garos, a u opširnom intervjuu govorio je o planovima.

Španac je nakon trofeja osvojenog u Parizu govorio za "Si-En-En".

- Oduvek sam sebe smatrao normalnim likom, tako da ako sam ja to uspeo, verujem da može i neko drugi. Jasno je da je rekord od 22 Slema nešto što je moguće da neko nadmaši. Siguran sam da će se to desiti. Sa druge strane, 14 titula na Rolan Garosu... To je baš teško - rekao je Nadal.

Poručio je da ga osvajanje najviše grend slemova ne opterećuje.

- To nije nešto čime sam opsednut i nije nešto što može da mi promeni način razmišljanja. Iskreno, ne zanima me ako Novak osvoji 23, a ja ostanem na 22 titule. To uopšte neće uticati na moju sreću, ni jedan procenat.

Ističe da on nije povređen, već živi sa bolom.

- Nešto se posle pandemije dogodilo sa mojim stopalom. Često ne mogu da ublažim bol dovoljno da bih trenirao i igrao. Jedino što mogu je da prolazim kroz sve ove izazove. Oduvek ću imati želju da nastavim da se borim i gajiti ljubav prema ovoj igri. Oduvek sam želeo samo da nastavim da se borim. Verovatno sam zbog toga u poziciji u kojoj jesam danas - ispričao je Nadal.

Dotakao se i penzije.

- Nikada mi nije bilo na umu da posle ovog turnira odem u penziju, ali, naravno, postoji ta mogućnost ako se situacija (sa stopalom) ne popravi. Ne znamo šta može da se desi - pomalo nedorečen ostaje Rafa.

