'HALO RAFA, OVDE RODŽER!' Nadal priznao da je razgovarao sa Federerom pre i posle okršaja sa Novakom - EVO ZAŠTO (VIDEO)

Rafael Nadal je na svom putu do 14. trofeja na Rolan Garosu uspeo da sruši i najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića.

Španac je posle maratonskog meča slavio rezultatom 3:1, plasirao se u polufinale, a onda nakon predaje Zvereva i ubedljive pobede nad Rudom stigao do 22. Grend slema u karijeri.

Zanimljivo, u jednom od brojnih intervjua koje je dao nakon trijumfa u Parizu Nadal je otkrio da je bio u kontaktu sa Rodžerom Federerom pre i posle meča protiv Đokovića.

Rodžer i ja smo u savetu igrača ATP-a, imali smo sastanak i razgovarali smo pre meča sa Novakom. Posle toga, poslao mi je poruku. Imamo odnos koji je dobar i uvek sa velikim poštovanjem.

