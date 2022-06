NIKAD JAČI I ŽEŠĆI UDAR NA NADALA ZBOG DOPINGA! Poznati biciklista: Da sam to ja uradio ili bilo ko iz mog sporta...

Retki su momenti da neki poznati sportista priča o Nadalu na temu korišćenja dopinga. Ovo je jedan od njih.

Francuski biciklista Gijom Marten ostao je zatečen zbog izjave Španca da je primio mnogo injekcija tokom Rolan Garosa kako bi umrtvio živce i mogao da igra na turniru koji je na kraju i osvojio.

Gijom je tako u u izjavi za "L’ Ekip“ indirektno optužio Nadala za korištenje dopinga:

- To što je Nadal uradio je nemoguće za bicikliste i to je meni normalno. Mi, ako smo povređeni ili bolesni, ne možemo da trčimo, vozimo bicikl, takmičimo se. To je normalno iz više razloga. Prvo zbog zdravlja sportista. Ne znam koliko je dugoročno dobro to što Nadal radi za njegov zglob. Sa druge strane, lekovi mogu da utiču na nastup sportista, odnosno mogu da ga unaprede. Zbog toga se meni čini da je ovo bilo gotovo na granici - pričao je Marten.

Zanimljivo je da 2011. godine u biciklizmu važi zabrana davanja injekcija.

- Pazite, da je to neki biciklista uradio, čak i da nije zabranjeno, svi bi ga optužili za doping. Problem su predrasude koje se idu uz naš sport. Ljudi se dive Nadalu zbog toga što je trpio jake bolove. Mislim da je nešto slično pričao i Zlatan Ibrahimović o injekcijama koje je primao u koleno - rekao je Francuz i zaključio.

- Njih zbog toga nazivaju herojima jer trpe bolove, ali istina je da ONI KORISTE RAZNE SUPSTANCE DA BI TRPELI BOL i, ponavljam, dolaze do samih granica. Pobednik na Turu, čak i da ne napravi ništa sumnjivo, biće optužen za doping.

