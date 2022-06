JOŠ UVEK OSEĆA POSLEDICE STRAVIČNE SAOBRAĆAJKE: Tajger Vuds propušta Otvoreno prvenstvo Amerike

Američki golf igrač Tajger Vuds neće učestvovati na predstojećem Otvorenom prvenstvu Amerike, potvrdio je on.

Vuds se povlači sa turnira kako bi mogao da da se što bolje oporavi od povreda zadobijenih prošle godine u saobraćajnoj nesreći.

Amerikanac je prošlog meseca učestvovao na gren slem turniru PGA šampionata, ali je zbog bolova odustao u trećem kolu.

- Mom telu je potrebno vreme kako bi ojačalo za velike turnire - napisao je golfer na svom Tviter nalogu.

I previously informed the USGA that I will not be competing in the @usopengolf as my body needs more time to get stronger for major championship golf. I do hope and plan to be ready to play in Ireland at @JPProAm and at @TheOpen next month. I’m excited to get back out there soon!