Šta se dešava sa Nadalom? Stigao kod doktora, pa uz pomoć štaka jedva ušao na aerodrom (VIDEO)

Dva dana nakon osvajanja Rolan Garosa, španski teniser Rafael Nadal otputovao je u Barselonu kako bi mu lekar pregledao levo stopalo zbog kog trpi ogromne bolove.

Nadal je u utorak "uhvaćen" na aerodromu u Barselonu, gde je stigao iz Majorke, a odatle je otišao u ordinaciju doktora Anhela Ruiza Kotora koji je već pripremio tretman na Rafu.

Ono što je specifično kada je u pitanju Nadalov dolazak jeste to da je teniser sa aerodroma izašao normalno, dok se na isti jedva vratio. tačnije, imao je poteškoća da izađe iz automobila s obzirom na to da je u rukama ima štake.

Takođe, na levoj nozi se video flaster koji jasno potvrđuje da je Rafa odradio određeni tretman. Da li će biti spreman za Vimbldon, to ni sam ne zna.

- Već sam rekao sve o čemu treba da pričam, mada mogu još malo - poručio je na aerodromu Nadal koji je objasnio da je sledeći korak operacija kako bi izbegao anesteziju levog stopala za svaki meč.

@RafaelNadal is going back to Mallorca after undergoing the first session of the foot treatment in Barcelona. pic.twitter.com/7IltW0xllV