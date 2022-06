VIMBLDON ZVANIČNO IZBACIO RUSE I BELORUSE! Đokoviću olakšan put do TITULE!

Srpskom asu Novaku Đokoviću je zabranjeno da igra na Australijan openu zbog toga što nije vakcinisan, a Englezi će uskratiti Rusa Danila Medvedeva za pojavljivanje na Vimbldonu zato što je iz zemlje koja je u ratnom sukobu sa Ukrajinom, a nije se ogradio od poteza svog predsednika Vladimira Putina.

Ne samo Medvedev, već svi igrači i igračice iz Rusije, baš kao i oni iz Belorusije, koju Englezi smatraju za marionetsku zemlju pod kontrolom Putina, ne mogu da igraju na Vimbldonu.

Statement regarding Russian and Belarusian individuals at The Championships 2022.