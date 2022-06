NOVAK JE VEĆ OTPISAN? Teniske legende složne da Srbin nije najveći svih vremena

"El matador" trijumfalno je napustio obode Bulonjske šume i na taj način osvojio je 22. grend slem u svojoj legendarnoj karijeri. To je pomerilo Španca dve titule ispred Đokovića i Federera po broju trofeja na najprestižnijim takmičenjima u kalendarskoj godini.

Ikonama tenisa sporadični bljeskovi "bika sa Majorke", prevashodno ostvareni na jednoj podlozi, u senku bacili su činjenicu da je pre dva dana proslavljena 373. nedelja Novaka Đokovića kao lidera ATP liste.

Sedomostruki osvajač istih, legendarni švedski teniser Mats Vilander govorio je za "TV Eurosportu" analizirajući temu koja je predmet velikih diskusija, a to je ko je zapravo najveći svih vremena.

- Mislim da je ovo bila najslađa titula za Nadala. Pre svega, nije znao da li će uopšte moći da igra, svako jutro kada bi se probudio - aludirao je na tešku povredu sa kojom Nadal kontinuirano igra i potom nastavio:

