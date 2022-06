KARLOS ALKARAZ NE IGRA U LONDONU: Mladi Španac objavom rastužio navijače! (FOTO)

Naime, "bejbi Nadal" kako ga mnogi zovu rastužio je svoje navijače pošto je objavio na društvenim mrežama da neće igrati na turniru u Londonu koji je na programu od 13. do 19. juna.

"Kao što znate, bio sam izuzetno uzbuđen što ću igrati u Kvinsu, ali zbog manje povrede lakta neću moći. Nadam se da ću biti tamo 2023... Vidimo se za nekoliko dana u Ujedinjenom Kraljevstvu", napisao je Alkaraz.

As u all know, I was super excited to play at @QueensTennis but a slight elbow issue means I can't! 😞

I hope to be there in 2023... see u all in the UK 🇬🇧 in a few days! 🎾🌱