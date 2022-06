Toni Nadal otkrio bolne detalje o Rafi, pa progovorio o Vimbldonu: Od jedne stvari sve zavisi!

Sećam se da mi je jednog dana u Monte Karlu rekao - Muka mi je od bola, prisetio se Nadalov stric

Toni Nadal se nada da će njegov bratanac nastaviti da se bavi tenisom iako ima ozbiljnih zdravstvenih problema.

Nedavno je na Rolan Garosu Rafael Nadal stigao do 22. grend slem titule, da bi samo nekoliko dana posle usnimljen kako na štakama dolazi u Barselonu.

Razlog je povreda stopala, a Toni je uveren da će posle posebnog tretmana Rafa uspeti da se oporavi.

– Verujem da će nastaviti da igra. Čekamo da vidimo kakve rezultate će dati tretman. Ako ne bude sve kako treba, onda će morati da se rade druge stvari, videćemo. Uvek se trudim da budem pozitivan i verujem da će sve proći kako treba – rekao je Nadal i setio se kada je sve oko stopala počelo.

– Problem je otkriven 2004. godine, a 2005. je potvrđena povreda njegovog stopala. To je veoma retka stvar, koja se razvija i izaziva sve veći bol dok ne dođe vreme kada morate da donesete odluku. Jer do sada je trpeo bol, ali nekada ne može da trenira normalno. Zato je sada tražio drugačiji tretman.

– Kada trenirate intenzivno, stopalo više pati i dođe trenutak kada pomislite da nešto mora da se menja. Sećam se da mi je jednog dana u Monte Karlu rekao – Muka mi je od bola. To utiče na vas psihički. Zna da bi mu operacija pomogla da ne oseća više bolove, ali onda ne bi mogao da igra tenis na najvišem nivou. Uvek se bori do kraja, to je u njegovoj DNK. On je najbolji teniser svih vremena. Ono što je on uradio je neverovatno.

I dalje je pod znakom pitanja Nadalovo učešće na Vimbldonu.

– Siguran sam da želi da igra na Vimbldonu. Videćemo kako će mu proći ovaj tretman i hoće li moći.

