'ZBOG BOLA, MORAM DA ODUSTANEM' Najbolja teniserka sveta se povukla sa turnira

Poljakinja će propustiti turnir na travnatoj podlozi kako bi se spremila za Vimbldon, a istakla je da ima problema sa ramenom.

- Zbog bola u ramenu, nažalost moram da odustanem od Berlina. Želim da se fokusiram na oporavak i odmor, kako bih bila spremna za Vimbldon - napisala je Švjontek na svom "Tviter" nalogu.

Trijumfom na Rolan Garosu Poljakinja je došla do 35 vezanih pobeda i tako izjednačila rekord u ženskom singlu u ovom veku koji je postavila Amerikanka Venus Vilijams.

Due to a recurrent discomfort I am feeling in my shoulder, unfortunately I need to withdraw from the bett1open in Berlin. I'm sorry I will not be able to play there. I will focus on recovery and rest in order to be ready for Wimbledon.