NADAL PONOVO 'VASKRSAO': Do pre par dana nije mogao da stoji na nogama, sada se već najavljuje učešće na Vimbldonu

Hoće li Rafael Nadal igrati na Vimbldonu pitanje je koje muči tenisku planetu?

Posle pobede na Australijan openu i na Rolan Garosu, Španski šampion je izjavio da mu je živac umrtvljen anesteticima zbog Vajs-Milerovog sindroma, degenerativne bolesti koja ga primorava da koristi lekove protiv bolova i injekcije.

Posle Otvorenog prvenstva Francuske, Rafa je viđen i na štakama kada se zaputio ka Berseloni, da se podvrgne radiofrekventnoj terepiji, koju vidi kao poslednju šansu da dovede svoje telo u optimalno stanje za nastavak karijere. Ipak njegovo prisustvo na šampionatu i dalje je pod sumnjom, jer je Vimbldon iza ugla, a teniser pre samo tri dana nije mogao da se stoji na nogama.

Što se Londona tiče, rekao je da mu srce govori da bude tamo, ali racionalan um bi rekao da je vreme za odmor. NJegov stric Toni Nadal otkrio je da će glad za trofejima i trijumfima izgleda prevagnuti u odnosu na dugoročan rizik igranja sa teškom povredom stopala.

- Vimbldon počinje za manje od dve nedelje, svi žele da znaju da li će moj nećak biti tamo ili ne. Ja mislim da će biti tamo i da je lečenje prošlo dobro - započeo je Toni za "Eurosport Španija".

- Želi da iskoristi dobar sportski trenutak kroz koji prolazi i koji ga je doveo do osvajanja dva grend slema. Morao je da prevaziđe mnoge poteškoće i još uvek je tu, uprkos tome što je već osvojio mnogo stvari i bio je veoma uspešan. Od 2005. igra sa mnogo bola do te mere da ponekad ne može da završi trening.

- To zvuči kao nemoguća stvar, bilo bi to čudo za svakog normalnog čoveka, ali on to može da uradi jer je poseban. Pored tog problema, muči se i sa povredom rebra, koja ga je takođe sprečila da ima odgovarajuću pripremu i ritam kakav je želeo. Ove stvari može da uradi samo Rafa i niko drugi.

Nadalova pobeda nad njegovim učenikom Kasperom Rudom došla je dva dana posle njegovog 36. rođendana i učinila ga najstarijim osvajačem titule u istoriji turnira na šljaci.

Imajući u vidu njegove godine i što je još više zabrinjavajuće degenerativno stopalo koje je godinama predstavljalo stalan problem, a posebno poslednjih nedelja, Nadal je u više navrata ponavljao da nikada ne može biti siguran da li je svaki naredni meč u Bulonjskoj šumi mogao biti poslednji.

Kasnije je izjavio da je odigrao meč bez osećaja u levom stopalu nakon što je dobio injekciju na nerv.

Ipak po svemu sudeći Španac će ponov osvetu demonstirati svoju neverovatno moć regeneracije i istrčati na travnati teren najprestižnijeg grend slema u godini.

Podsetimo, Vimbldon će biti bez Aleksandra Zvereva, koji je pokidao nekoliko bočnih ligamenata na desnoj nozi tokom nesreće koju je doživeo, kada se suočio sa Nadalom u polufinalu Otvorenog prvenstva Francuske.

