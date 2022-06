MEDVEDEV URLAO NA TRENERA: Nemoć na terenu u meču protiv Hurkača, Rus iskalio na Servaru koji to nije želeo da trpi (VIDEO)

Prvi teniser na ATP listi Danil Medvedev izgubio je i drugo uzastopno finale na travnatim podlogama. NJega je u borbi za titulu u nemačkom Haleu "razbio" Hubert Hurkač sa 6:1, 6:4 u meču koji je trajao nešto više od 60 minuta.

Ipak, meč je obeležio sukob Medvedeva i njegovog trenera Žila Servare koji je posle navodnih igračevih psovki upućenih ka njemu - rešio da napusti stadion!

Medvedev je, nakon brejka koji je dozvolio u drugom setu, počeo da urla u pravcu svog boksa. Uputio je teške reči svom treneru Servari, neki korisnici Redita čak tvrde da mu je rekao "odje*i".

Za razliku od većine trenera koji tako nešto kod svojih igrača trpe, Servaru to nije zanimalo. On je uzeo svoju torbu, "pokupio se" i otišao sa tribina. Do kraja meča, Medvedev ni bez njega nije bio ništa smireniji, pa je Hurkač lako priveo meč kraju.

