JEZIV PRIZOR NA SP: Amerikanka se onesvestila u bazenu i potonula na dno! Kada su je izvukli, NIJE DISALA (UZNEMIRUJUĆE)

Američka plivačica Anita Alvarez onesvestila se tokom nastupa i potonula je na dno bazena, ali je njen trener Andrea Fuentes reagovala ekspresno.

Naime, tokom takmičenja u sinhronom plivanju Andrea je izgubila svest i počela da tone. U tom momentu je Andrea odreagovala i izvukla ju je. Lekari su bili tu, preuzeli su je u besvesnom stanju, ali je srećom brzo došla do vazduha.

- Uplašili smo se svi. Morala sam da uskočim u bazen, jer spasioci nisu reagovali. Kada sam videla da ne diše, baš sam se prestravila. Dobra vest je da je sada sve u redu i da se Anita dobro oseća - rekla je Andrea Fuentes za špansku "Marku".

Američki tim je kasnije saopštio da ovo nije prvi put da se to dešava Aniti, jer se nešto slično dogodilo prošle godine tokom kvalifikacionih treninga na jednom od takmičenja. Ona je sada van životne opasnosti i narednih dana će uraditi niz ispitivanja kako bi se utvrdilo zašto joj se ovo dogodilo u dva navrata tokom godinu dana.

Your holy moly moment of the day: 😳



Anita Alvarez’s coach had to jump in and save her after she fainted.



Via @AP: “It was a big scare. I had to jump in because the lifeguards weren't doing it. I was scared because I saw she wasn't breathing, but now she is doing very well." pic.twitter.com/fqCofMXpZG