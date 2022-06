Od danas, pa do 26 juna, srpska prestonica ugostiće više od 850 takmičara iz 33 zemlje sveta, a povod je - Evropsko prvenstvo za juniore i seniore do 23 godine u kajak kanu sprintu. Domaćin prvenstva je Kajaški savez Srbije, a takmičenje se ogranizuje na regatnoj stazi Savskog jezera na Adi Ciganliji.

Kajakaši će se nadmetati u dve kategorije: Juniori (uzrasta od 15 do 18 godina) i mlađi seniori (uzrasta od 19 do 23 godine), a srpska ekipa već ima reputaciju favorita i to nije bez razloga. Naime, 2017. godine, kada je Beograd poslednji put bio domaćin, reprezentacija je osvojila rekordnih devet medalja – najviše u istoriji kajaka.

Trener Simo Boltić ističe da je Srbija, Kajakaški Savez Srbije, ali pre svega Beograd, spreman za ovo veliko evropsko takmičenje.

- Ovo je već postala rutina. Pokazali smo se dosta puta kao dobar domaćin velikih takmičenja. Takmičenje počinje oko pola devet. Imamo takmičare u dve kategorije, to su juniori i seniori, što je posebno izazovno, jer su mlađi - rekao je Boltić.

Govoreći o očekivanjima, Boltić kaže da se nada da će ova godina biti uspešna, a da je teško prognozirati koliko medalja će Srbija potencijalno osvojiti.

Reprezentativka Dina Bacelj navodi da pred današnje takmičenje nema tremu, već da sve vreme, još od početka priprema, vlada pozotivno raspoloženje.

- Jedva čekam današnju trku, uzbuđena sam. Takmičim se u disciplini K2 na 500 metara sa Dunjom Stanojev - navela je ona.

Bacelj ističe da se za ovo veliko evropsko takmičenje pripremala godinu dana, a da je danas, kako je navela, premijera.

Podsećamo, predsednik kajakaškog Saveza Srbije Mirko Nišović pre dva dana, rekao je za Pink.rs da se od ovog takmičenja očekuje dosta, posebno jer se čak po treći put organizuje u prestonici Srbije. On je dodao da je velika čast i zadovoljstvo to, što će Beograd posetiti veliki broj uspešnih sportista koji na velikim svestskim takmičenjima ostvaruju neverovatne uspehe.

Govoreći o važnosti ovog sporta, predsednik Saveza navodi da je ovo idealna prilika da se vožnja kajakom i kanuom promovišu, kako bi klubovi širom Srbije dobili nove sportiste, i mlade naraštaje koji će krenuti koracicma sadašnjih sportista i reprezentativaca Srbije.

- Puno očekujemo od Zdjelara, ali on ima nesreću, jer se na ovom takmičenju neće takmičiti u sojoj disciplini. On će imati šansu da zablista posle takmičenja u Parizu, a to će biti aktielno tek 2025. godine. MOK stalno menja discipline. U Tokiju je bilo veslanje na 200 metara, a sada to nije slučaj - objasnio je Nišović.

Kako kaže, veliku zahvalnost duguje najpre Ministarstvu omladine i sporta, ministru Vanji Udovičiću, državi, i predsedniku Aleksandru Vučiću, bez čijeg ulaganja kajak ne bi mogao da opstane.

