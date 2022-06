UPS: Teniser davao intervju, a onda totalni šok! (VIDEO)

Teniser Džek Drejper ovu izjavu pamtiće ceo život. On učestvuje na turniru u Istbornu, a nakon plasmana u polufinale stao je pred kamere.

Razgovor je tako "po planu", a jdino neplanirano u svemu tome jeste bila ptica koja je odlučila da "overi" tenisera.

🐦 The moment a bird POOED on Jack Draper mid-interview! 😂😂😂



Eastbourne continues on Prime Video for members in the UK & Ireland 📺 pic.twitter.com/M87sLJjf1Q