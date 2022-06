Ana Ivanović: Uzbudljivo je gledati Ðokovića i Nadala

Bivša srpska teniserka Ana Ivanović izjavila je danas da uživa u rivalstvu između Novaka Ðokovića i Rafaela Nadala.

"Novak i Rafa igraju veoma dobro. Rekla bih da Ðoković uživa na travi više nego Nadal, uz to brani titulu. Uvek je uzbudljivo gledati njih dvojicu kako se takmiče za grend slem trofeje. Tu je još dosta igrača koji mogu da naprave iznenađenje, ali su njih dvojica igrači koji dobijaju još vise samopouzdanja kako turnir odmiče i to je dodatna prepreka za one mlađe. Uz to se igra na tri dobijena seta", izjavila je Ana Ivanović za italijanski portal Ubitenis.

Nekadasnja najbolja teniserka sveta i osvajačica Rolan Garosa poručila je da ne vidi sebe u ulozi teniskog trenera.

"Ne vidim sebe kao trenera, ali želim da budem u tenisu, jer je to moj život. Bavila sam se ovim sportom od pete godine, uvek sam tu da podelim svoje iskustvo i da posavetujem nekoga, ali ne u ulozi trenera", izjavila je Ivanovićeva.

Supruga bivšeg nemačkog tenisera Bastijana Švajnštajgera priznala je da joj nedostaje adrenalin teniskih mečeva.

"Nedostaje mi uzbuđenje igranja tenisa na velikim terenima, navijači, atmosfera. Imam zaista pregršt nezaboravnih trenutaka i taj osećaj mi fali. Volela sam i putovanja, takmičenja u raznim zemljama su nešto u čemu sam baš uživala", zaključila je Ivanović.