(UŽIVO) NOLE BRANI TRON: Srbin u pohodu na 7. vimbldonsku krunu! ĐOKOVIĆ - KVON OD 14 I 30 SATI

Đoković je i ovaj put glavni favorit.

Novak Đoković učešće na ovogodišnjem Vimbldonu počinje duelom protiv Južnokorejca Sunvu Kvona. Taj meč možete pratiti uživo na portalu Pink.rs.

Đoković - Kvon (početak, 14.30)

Uoči meča:

Srpski as je na trećem grend slemu postavljen za prvog nosioca i mnogi ga vide kao glavnog favorita da sedmi put, a četvrti uzastopno osvoji trofej u Londonu.

Prva prepreka Novaku ne bi trebala da predstavlja problem. Kvon (81. na ATP listi) je pre Vimbldona odigrao dva meča na travi i oba je izgubio. On i Đoković su se do sada sastali samo jendom. Bilo je to prošle godine u Beogradu kada je treći reket planete slavio sa ubedljivih 6:1, 6:3.

Sigurno da osvajaču 20 grend slem titula u prilog ide i to što momak iz Južne Koreje nema servis kao moćno oružje, pa bi Nole iz riterna mogao da mu napravi mnogo problema.

Kvon je u lošoj formi stigao na terene Ol Ingland klaba. U poslednjih sedam mečeva pobedio je samo Aljaža Bedenea, dok su sve ostalo bili porazi.

Pobednik ovog susreta u drugom kolu igraće protiv boljeg iz meča Tanasi Kokinakis (Australija) - Kamil Majhržak (Poljska).