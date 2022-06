NOLE KAO BRZI VOZ: Đoković razbio bezobraznog Australijanca - čeka nas VELIKI SRPSKI DERBI?

Najbolji srpski teniser Novak Đoković savladao je Australijanca Tanasija Kokinakisa u meču drugog kola Vimbldona sa 3:0 (6:3, 6:4, 6:2) u setovima. Ovo je već Nole kakvog želimo da gledamo! Đoković je počistio Tanisa Kokinakisa u drugom kolu Vimbldona.

Za razliku od prvog kola, srpski as sada je bio na prepoznatljivom nivou. Nijednog momenta nije bilo dileme ni u jednom setu. Novak je sjajno servirao, odlično se kretao i minimalno grešio. Važan podatak je dozvolio rivalu samo jednu brejk loptu na meču i to u poslednjem gemu.. To dovoljno govori koliko se siguran na svom servisu bio Đoković.

Pola sata igre bilo je dovoljno srpskom asu da dode do prednosti od 1:0 u setovima. U drugom i trećem setu takođe smo videli brze brejkove za Noleta i bez problema očivanje te prednosti do kraja seta. Time je posle dva sata igre brbljivi Australijanac ubedljivo isprašen. Sigurni smo da mu je i Novak zapamtio kada ga je prošle godine javno oputžio da lažira povredu. Đokoviću je na Australijan openu protiv Tejlora Frica doživeo pucanje medurebarnog mišica, međutim, ali je uprkos svemu uspeo da osvoji turnir.

TOK MEČA:

NOVAK ĐOKOVIĆ - TANASIS KOKINAKIS 2:0 (6:3, 6:4 6:2)

III set

6:2 - KRAJ, Novak je u 3. kolu Vimbldona!

5:2 - Kokinakis osvaja najverovatnije svoj poslednji gem na Vimbldonu

5:1 - Novak uz malo muke osvaja gem na svoj servis. Minuti nas dele od trijumfa.

4:1 - Novak pravi novi brejk, Đoković nezadrživo korača ka trećem kolu Vimbldona

3:1- Novak brutalan na svoj servis, Australijanac nema nikakvu šansu.

2:1 - Kokinakis osvaja prvi gem u trećem setu, Novak i dalje u prednosti.

2:0 - Bez izgubljenog poena Đoković potvrđuje brejk

1:0 - Novak odmah pravi BREJK! Kokinakisu nisu bile dovoljne ni tri gem lopte. Nakon maratonskog gema Novak već na startu trećeg seta stiče prednost.

II set

6:4 - Nole osvaja drugi set!

5:4 za Đokovića - Najduži gem na meču pripao je Kokinakisu. Četiri set lopte propustio je Đoković u ovom gemu. U narednom gemu Novak će servirati za set.

5:3 za Đokovića - Novak na korak od osvajanja drugog seta. Bez izgubljenog poena osvaja servis gem. Kokinakis servira za ostanak u setu.

4:3 za Đokovića - Definitivno bolje izdanje Kokinakisa u drugom setu, smanjio je prednost srpskog tenisera.

4:2 za Đokovića - Još jedan gem za Novaka, srpski as čuva brejk prednosti i rutinski odrađuje posao u drugom setu.

3:2 za Đokovića - Kokinakis uz dosta sreće osvaja servis gem i smanjuje zaostatak u drugom setu.

3:1 za Đokovića - Rutinski odrađuje posao Srbin na ovom meču! Kokinakis je u ovom gemu imao 30:15, ali onda je Novak pojačao ritam napravio preokret i materijalizovao prednost koju je stekao u trećem gemu.

2:1 za Đokovića - BREJK - Nole nastavlja da gazi! Ponovo u ranoj fazi seta Novak oduzima servis Kokinakisu i dolazi do prednosti.

1:1 izjednačenje - Još jedan siguran gem srpskog asa. Bez izgubljenog poena Đoković osvaja servis gem.

0:1 za Kokinakisa - Kokinakis prekida nalet Srbina, osvaja uvodni gem i prvi put na meču ima prednost.

I set

6:1 - NOVAK OSVAJA PRVI SET! Pola sata igre bilo je dovoljno srpskom asu da dođe do prednosti od 1:0 u setovima.

5:1 za Đokovića - DUPLI BREJK!

4:1 za Đokovića - Još jedan rutinski gem za Novaka. Lepršava, sigurna igra srpskog asa na ovom meču! U potpunosti kontroliše dešavanja na terenu.

3:1 za Đokovića - Probudio se Kokinakis. Australijanac se upisao na semafor. Dva asa odservirao je u ovom gemu Kokinakis.

3:0 za Đokovića - Perfektan start! Posle deset minuta igre Novak ima prednost od 3:0! Ekspresno je materijalizovao prednost koju je stekao u prethodnom gemu.

2:0 za Đokovića - BREJK! Srpski teniser odmah na startu meča uspeva da oduzme servis Australijancu. Sjajno je riternirao Novak u ovom gemu, brzo je došao do dve vezane brejk prilike i odmah iskoristio šansu koja se ukazala!

1:0 za Đokovića - Srbin dobija uvodni gem u meču. Neobična scena viđena je posle samo nekoliko minuta igre. Kokinakisu je pukla žica na reketu nakon jednog bekhenda. Australijanac nije mogao da veruje da se to dogodilo posle par udaraca na meču. Kokinakis je u ovom gemu napadao drugi servis Đokovića, pretio je, ali nije uspeo da dođe do prilike za brejk.

14.38 - MEČ JE POČEO

14:33 - Sreća je bila na Novakovoj strani, Srbin će prvi servirati

14.30 - Teniseri uskoro izlaze na teren, Đoković sjajno raspoložen, ne skida osmeh sa lica.

Novak je na startu turnira savladao borbenog Sunvu Kvona iz Južne Koreje sa 3:1 u setovima, dok je kontroverzni momak iz Australije bio bolji od Kamila Majčrzaka.

PROZIVAO NOVAKA

Ljubiteljima tenisa u Srbiji Kokinakis je poznatiji po otrovnim strelicama upućenim Novaku, nego po svom teniskom umeću. Prošle godine Australijanac je javno oputžio Novaka da lažira povredu.

Đokoviću je na Australijan openu protiv Tejlora Frica doživeo pucanje međurebarnog mišića, međutim, ali je uprkos svemu uspeo da osvoji turnir.

"Oporavak za dva dana posle pucanja mišića? Nauči me", ironično je tada poručio Kokinakis.

NOVAK: OPASAN PROTIVNIK

Srpski teniser poštuje svog rivala i uveren je da ga čeka težak posao u današnjem meču.

"Tanasi igra dosta snažno, ima jak servis i forhend – i to su njegova dva najjača oružja. Mislim da se nikada nismo sastali na ovim bržim podlogama, a prethodno smo igrali na šljaci Rolan Garosa – gde su potpuno drugačiji uslovi. Ipak, on može da bude veoma opasan protivnik, jer odlično servira, dobro se snalazi na voleju i ove godine igra odličan tenis", rekao je Đoković pred meč.

KOKINAKIS: NOVAK JE POPUT ZIDA

Australijanac je istakao da se oseća jako dobro na travi i raduje se duelu sa srpskim asom.

"Trava je podloga na kojoj se nisam osećao komforno, ali sada se osećam jako dobro. Naravno, biće veoma težak duel. Neću biti favorit. Ono što se ističe kod Novaka na travi je njegova pokretljivost, čini se kao da klizi po terenu. Biće mi potrebno bar pet odličnih udaraca kako bih imao šansu da osvojim poen protiv njega", kaže Kokinakis i dodaje:

"Novak je poput zida, Federer igra s malo više stila. Kada sam igrao protiv Rafe, osetio sam da nismo na istom fizičkom nivou".

