ZAPUŠILA IM USTA: Englezi prozivali Jelenu Đoković zbog odeće u kojoj bodri Novaka na Vimbldonu, a onda... (FOTO)

Podsetimo, Novak Đoković je u ponedeljak savladao Sunvu Kvona, i pored izgubljenog seta, a u sredu mu je rival u drugom kolu bio Tanasi Kokinakis, Australijanac.

I prvog i trećeg takmičarskog dana na najprestižniejm teniskom turniru, uz Noleta je bila i supruga, i to zajedno sa njihovim sinom, Stefanom, a engleski tabloidi su na početku sedmice odmah "opleli" po njoj jer se, eto, usudila da na tako važan događaj dođe u trenerci i tako bodri muža.

Novak Djokovic's wife Jelena dresses down in tracksuit as she supports him at Wimbledonhttps://t.co/wFMchONJYj #wimbledon #Djokovic