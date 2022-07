Moćan potez Vimbldona pred meč Đokovića i Kecmanovića: Srbija će biti ponosna! (FOTO)

Pred nama je srpski derbi na Vimbldonu u kojem će odmerti snage Novak Đoković i Miomir Kecmanović.

Uoči početka meča, koji je na programu oko 16 časova na Centralnom terenu, Vimbldon je moćnon najavom oduševio srpsku javnost.

– Svi se ugledamo na Novaka. On nas uvek gura da budemo bolji – citirali su reči Miomira Kecmanovića, a onda su napisali sledeće:

– Posle godina u kojima je inspirisao srpske teniske zvezde, šampion Vimbldona Novak Đoković se susreće sa prijateljem Miomirom Kecmanovićem u trećoj rundi.

"We all look up to Novak ... he is always pushing us to make us better"



After years inspiring the next generation of Serbian tennis stars, defending champion Novak Djokovic meets a friend in Miomir Kecmanovic in the third round 🇷🇸#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/4XsKzWz5zL