RAFA BIO NA KORAK OD PENZIJE, ALI SADA JE SVE U REDU - Lekari kažu da problema NEMA, Španac kaže: Bio sam blizu KRAJA KARIJERE!

Rafael Nadal je imao manje probleme u utakmici drugog kola Vimbldona, a u trećem će igrati protiv Italijana Lorenca Sonega.

U međuvremenu, opet se vodi polemika o problemima koje Španac ima, ili nema sa stopalom i jakim bolovima zbog kojih je razmišljao o završetku karijere.

Nemački lekari su se javili i poručili da ne veruju da Nadal ima probleme sa bolestima koje je pominjao, a još jednom je o svemu govorio sam Španac.

"Moja filozofija od pre par nedelja je da sam bio blizu toga. Sada se ne osećam tako. To je moja filozofija. To je nešto čega se nikada nisam plašio. Srećan sam što sam imao veoma srećan život van tenisa, iako je tenis važan deo mog života u poslednjih 30 godina. Bez sumnje, bio sam srećan i van njega, tako da me to ne brine. Ipak, kad dođe taj dan, biće svakako promena. Za svaku promenu u životu potrebno je vreme. Morate da im se prilagodite, zar ne? Normalno je da ljudi pričaju o povlačenju velikih sportista, jer su oni dugo u vrhu igre, to je primetnije u popularnijim sportovima, to postane deo života mnogih ljudi. I meni se to dešava sa nekim fudbalerima, igračima golfa", rekao je Nadal i nastavio:

"Osoba koju sam voleo da gledam kako igra je Tajger Vuds. Sad nisam u prilici da ga vidim tako često kako igra. To je na neki način promena i u mom životu. Verovatno će mnogi misliti kao ja, kada Rodžer ne igra, kada Novak ne bude igrao, kada ja ne budem igrao, ili kada neko iz fudbala i košarke ne nude igrao, jer oni postaju deo dnevne rutine ljudi, inspirišu ih".

Španac je upitan i da li su njegov tim i on preduzeli veće mere zaštite, pošto je primećeno da neki od njih nose zaštitne maske.

"Ne, nema paranoje. To je realnost. U tome je stvar. Moj dobar prijatelj, Bautista Agut je morao da se povuče, to je još jedan sčučaj. Kada se takve stvari dese, to je zato što okolo ima mnogo takvih situacija. Ne radim mnofo toga. Ovde sam i odmah idem kući, ne izlazim uopšte. To je deo sveta izazova sa kojim se suočavamo poslednjih godina. Ne kažem da stvari ne radimo na pravi način, jer moramo sve opet da otvorimo, da budemo slobodni, da imamo normalan život. Izgleda da je kovid sada manje opasan u smislu da ne stvara opasne zdravstvene probleme. Istovremeno, kad ne pazite, dešava se ovo. Nemam šta da dodam, to je to", smatra Nadal.

Tema je bilo i mentalno zdravlje sportista, pošto je nedavno, Jelena Dokić na Instagramu objavila kako je bila na ivici samoubistva.

"Prvo, moram da kažem da mi je žao svakog ko ima ozbiljnih problema. Naravno, to je nešto što je veoma često danas, priča se o o tim stvarima. Iskrenost je teška stvar. Ipak, ljudi sada osećaju da su slobodniji da govore, to je u prošlosti bilo drugačije, ljudi su to više držali za sebe. U svetu smo društvenih mreža, ljudi se osećaju slobodnijim da govore o tim problemima i osećanjima na dnevnom nivou. Najvažnije je ako to nekom pomaže", zaključio je Španac.

