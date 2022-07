DRAMA! NADALA MOGU DA IZBACE SA VIMBLDONA ZBOG NJE: Ova fotka može skupo da ga košta, sad je sve na organizatorima (FOTO)

Rafael Nadal mogao bi da bude izbačen sa Vimbldona! Nemačka teniserka Tamara Korpač se slikala sa njim, da bi nekoliko dana posle toga potvrdila da ima koronu i da se zbog toga povlači sa drugog turnira.

S obzirom na to da su Marin Čilić i Mateo Beretini među najpoznatijim teniserima koji su zbog pozitivnog testa na kovid morali da odustanu od turnira, mnogi su počeli da se pitaju da li ista sudbina čeka i Rafu.

- Nažalost, loše vesti. Morala sam da se povučem sa turnira u Kontreksvilu, jer sam dobila pozitivan test na koronu. Imam simptome, visoku temperaturu, bol u grlu, glavobolje kao nikada pre. Ostaću kod kuće u karantinu narednih nekoliko dana. Nadam se da ću ubrzo da se oporavim i vratim na teren. Obaveštavaću vas - napisala je Tamara.

Tamara Korpatsch's instagram becoming the must-follow of Wimbledon 2022 was not something I had on my bingo card. pic.twitter.com/K64X44PZIT