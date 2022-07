BUDUĆNOST POSTALA SADAŠNJOST: Zlatna medalja za Adrianu Vilagoš

Budućnost srpske atletike, bacačica koplja Adriana Vilagoš upravo je osvojila zlatnu medalju u bacanju koplja na XIX Mediteranskim igrama u Alžiru.

Skrenula je pažnju na sebe još pre četiri godine kada je postavila svetski rekord u konkurenciji takmičarki do 14 godina. Koplje od 400 grama tada je bacila 63 metra i 80 centimetara. Prošle sezone u juniorskoj konkurenciji je postala prvakinja sveta u Najrobiju i vicešampionka Evrope u Talinu.

Evropski olimpijski komiteti dodelili su joj drugo mesto u izboru za najboljeg mladog sportistu kontinenta. Proglašena je za najuspešnijeg mladog sportistu Srbije za 2021. godinu u izboru Olimpijskog komiteta Srbije. Postala je svetska rekorderka za atletičarke do 18 godina. Koplje od 500 grama hitnula je magičnih 70 metara i 10 centimetara.

Na juniorskom Šampionatu sveta u Keniji osvojila je zlatnu medalju, i to sa olimpijskim kopljem teškim 600 grama. Rezultatom od 61 metar 46 centimetara oborila je državni rekord među takmičarkama do 20 godina. Potom je na Mitingu u Zagrebu pomerila granicu na 62 metra i 36 centimetara i postala juniorska evropska rekorderka. I večeras je upravo sa samo 18 godina postala prvak Mediterana!

Adriana je od samog početka povela. U prvoj seriji izbacila je koplje do 57.39 metara. U toj prvoj seriji, prva sledeća takmičarka je imala skoro metar i po lošiji rezultat od Vilagoš.

Već u sledećoj seriji, naša mlada atletičarka je bacila koplje još dalje. Ovog puta, koplje je odletelo do 57.49 metara. U trećoj seriji, Adriana baca koplje još dalje. Ovoga puta ona prebacuje 60 metara i ponovo pravi značajniju razliku u odnosu na dve konkurentkinje iz Turske, Edu Tugsuz i Turkmen Esru. Njeno koplje u ovoj seriji letelo je do 60.22 metara.

U četvrtoj seriji, Adriana je izbacila koplje nešto lošije u odnosu na prethodne pokušaje, obzirom da je koplje sletelo na 54.09 metara. U petoj seriji, Turkinja Tugsuz prišla je Adriani sa izbačajem od 59.30 metara, ali to je bilo sve što je uspela da uradi. Do kraja je Adriana Vilagoš bacila koplje do 57.59 metara u petoj, odnosno 58.47 metara u poslednjoj, šestoj seriji, a niko od konkurentkinja nije uspeo da je prestigne. Tako je Adriana sa rezultatom 60.22 m koji je postigla u trećoj seriji nadmetanja osvojila naziv šampionke Mediterana.

Adriana nije krila svoje zadovoljstvo osvojenom medaljom:

„Srećna sam što sam imala priliku da učestvujem na ovom takmičenju. Bilo je veoma dobra atmosfera. Nikada do sada nisam imala priliku da se takmičim u takvoj atmosferi, jer su gledaoci baš navijali za nas. Veoma sam zadovoljna što sam osvojila zlatnu medalju, iako mislim da sam rezultatski mogla da budem još bolja. Svakako, veoma sam zadovoljna zlatom“, Đerđi Vilagoš, majka i trener naše šampionke kratko je dodala:

Veoma sam srećna zbog medalje. Adriana se dobro takmičila, iako je mogla da baci i veće dužine. Međutim, kada su u pitanju ovako velika takmičenja, onda je jedino bitan krajnji rezultat, a ne dužina bacanja.