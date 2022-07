ZBOG OVOGA SU IZBACILI NOVAKA! Kirjos pravio ŠOU pa POLUDEO: Zašto ne diskvalifikujete Cicipasa!

Kirjos poznati šoumen, briljira i u ovom susretu.

Izgubio je Kirjos prvi set u taj-brejku u kome je već bio počeo sukob sa sudijama, kako linijskim tako i glavnim, ali i navijače, s tim što sada nije tražio dozvolu da ih pljuje nego ih je gađao.

U drugom je uspeo da izjednači

A kada je trebalo da počne treći set, Australijanac je pobesneo zbog jednog poteza Cicipasa.

Naime, Grk je, frustriran zbog gubitka seta, udario jednu loptu koja je završila na tribinama i rošla veoma blizu nekim gledaocima.

To je Kirjosa inspirisalo da traži kaznu za Cicipasa, tražio je da na teren izađe supervizor i pretio da neće nastaviti meč dok se ne reši problem.

Kyrgios now wants Tsitsipas to be defaulted for hitting someone in the crowd.



"Give me all the Supervisors. I'm not playing until we get to the bottom of it".



Remembers Djokovic's US Open default, says this one is similar.