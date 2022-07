CICIPASA NIKO NE VOLI, IMA OZBILJNE PROBLEME! Kirjos ŽESTOKO UDARIO po Grku u majici NAJKONTROVERZNIJEG sportiste ikad! (VIDEO)

Postoji sportsko rivalstvo, a postoji i ono što su nam prikazali Nik Kirjos i Stefanos Cicipas.

Australijanac i Grk su "ratovali" na terenu tokom meča četvrtog kola Vimbldona, a pobedu je odneo čovek koji je više od svog rivala navikao na slične uslove.

Kirjos je slavio posle tri seta, a niko posle meča ne priča o kvalitetnom tenisu, već o svemu što se događalo tokom njega.

Sukob koji očigledno postoji između dvojice kontroverznih tenisera nastavio se i nakon što su obojica napustili teren, odnosno na konferencijama za medije.

Cicipas je najpre poručio da je Kirjos siledžija koji maltretira sve igrače, a kada su novinari te reči preneli Australijancu, prihvatio je to uz čuđenje, a zanimljivo je da je pred novinare izašao u majici sa likom Denisa Rodmana, verovatno najkontroverznijeg sportiste svih vremena.

"Osećam se odlično. Ne znam šta on priča! Cirkus je on pravio danas. Ja se osećam odlično i fizički, spreman sam da igram, ako treba i sutra. On ima ozbiljne probleme... ozbiljne. Ja sam dobar u svlačionici, imam puno prijatelja, čak sam jedan od najvoljenijih tenisera. Ali njega ne vole. Hajde samo to da razjasnimo", rekao je Kirjos i nastavio:

Kyrgios on Tsitsipas: "He's got some serious issues. I'm good in the locker room, I've got many friends...he's not liked. Let's just put that there." pic.twitter.com/L7ufKLHZxY — Kenny Ducey (@KennyDucey) 02. јул 2022.

„Ne znam šta da kažem. Kako sam ja to bio siledžija prema njemu? On je bio taj koji je mene gađao lopticama. On je bio taj koji je lopticom pogodio navijača. Ja nisam uradio ništa. Osim svojih prepirki sa sudijom, nisam uradio ništa da uvredim Stefanosa ili da mu bilo kako ukažem nepoštovanje. Verovatno bih i ja bio ljud da me neko stalno pobeđuje. Možda bi trebalo da smisli kako da me pobedi na terenu, pa onda da se okrene svojim planovima o tome da mi ne dozvoli da igram“, rekao je Kirjos.

On je potom pomenuo srpskog tenisera kojeg je pobedio u prethodnom kolu.

„Znate, kada sam igrao sa Filipom Krajinovićem on nije gađao lopticom navijače. Nije pogodio navijača. Zato sam i rekao sudiji da mislim da Stefanos ne treba da bude na terenu. Siguran sam da bih ja bio udaljen sa terena da su uloge zamenjene“, rekao je 40. igrač sveta.

Pričao je Kirjos i o situaciji koja se dogodila na kraju drugog seta kada je Cicipas lansirao lopticu prema tribinama, a tu je situaciju uporedio sa onom sa US Opena iz 2020. godine kada je Novak Đoković diskvalifikovan nakon što je pogodio sudiju.

„Cicipas je pogodio navijača, a Đoković je pogodio linijskog sudiju. Novak je diskvalifikovan. Da li to znači da možemo da gađamo navijače i ne budemo kažnjeni? Mogu samo da lansiram lopte u publiku i neće biti posledica? Zašto je Cicipas i dalje bio na terenu posle toga? Ne želim da se o mojim raspravama sa sudijom govori kao o prekršajima koji su na istom nivou sa Stefanosovim“, izjavio je Kirjos.