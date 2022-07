HOROR SUDAR U FORMULI! ZA DLAKU IZBEGNUTA TRAGEDIJA: Bolid padao vozaču NA GLAVU, jedan detalj mu sačuvao život (VIDEO)

Denis Hojger i Roj Nisani su se sudarili već na startu trke na stazi u Silvestronu, kada je Haugerov bolid poleteo i završio na Nisaniju, kojeg je sačuvao "oreol" bolida.

Na ulasku u jednu krivinu došlo je do kontakta dvojice vozača, Hauger je izgubio kontrolu i ispao sa staze, da bi potom zakačio ivičnjak i "poleteo", baš u momentu, kada je Nisani izlazio iz krivine, te udario u gornji deo njegovog bolida.

Ipak, "oreol" (poznat i kao "halo") u ovoj je situaciji spasio Nisanija, pošto je ovaj deo oko njegove glave sprečio da dođe do eventualnih tragičnih posledica.

Halo je, inače, FIA uvela kao obavezu za svaki bolid nakon nekoliko godina testiranja. Ispostavilo se više puta da je takva stvar na vozila morala da bude instalirana i ranije.

Seriously, what is wrong with him



pic.twitter.com/Mxn3X65alJ