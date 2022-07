BARAKUDE NA DNU BAZENA: Grci prekinuli hrvatski san o medalji, naši susedi čekali 13 minuta na prvi gol u meču za treće mesto

Vaterpolisti Grčke osvojili su bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Budimpešti pošto su u meču za treće mesto savladali Hrvatsku sa 9:7.

Grčkoj je ovo treća medalja na svetskim prvenstvima a sve tri su bronze. Prethodno su an najnižem stepeniku pobedničkog postolja bivali 2005. i 2015. godine. Još dva puta su gubili "malo finale" - 2003. i 2017.

Hrvati su se tako uzalud radovali pobedi nad Srbijom u četvrtfinalu, pošto su posle toga doživeli dva poraza. Prvo ih je u polufinalu Španija nadigrala sa 10:5, a onda im je lekciju održala i Grčka, iako to krajnji rezultat ne govori.



Ali, "barakude" su prvi gol na ovom susretu postigle tek u 13. minutu kada je Bukić pogodio za 1:4. Do kraja su uspeli Hrvati da se vrate u meč, ali sve je bilo gotovo kada je na dva minuta do kraja Grčka preko Jenidunijasa stigla do 9:6.

Ovim porazom prekinuta je serija hrvatskih vaterpolista od sedam uzastopnih svetskih prrvenstava na kojima su osvajali medalje.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Kakaris sa tri pogotka, dok je u poraženom timu dva puta pogađao Bukić.

Autor: