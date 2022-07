Najbolji mladi teniser Srbije Hamad Međedović osvojio je prvu ATP titulu u karijeri.

On je u okviru turnira u Ludenšajdu stigao do pehara savladavši kineskog tenisera Žižen Žanga sa 2:0 u setovima (6:1, 6:2) i to za svega 49 minuta igre.

Sada mu sledi fenomenalan skok na ATP listi. Od ponedeljka će biti čak osmi srpski teniser sa 187 poena.

