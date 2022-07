'DAĆU SVE OD SEBE DA POBEDIM NOVAKA': Đokovićev naredni rival uzbuđen pred četvrtfinale

Italijanski teniser Janik Siner je u četvrtfinalu Vimbldona. Deseti nosilac je u četvrtom kolu savladao petog kosturaša Karlosa Alkaraza u četiri seta - 6:1, 6:4, 6:7(8), 6:3 i na taj način zakazao duel sa našim Novakom Đokovićem.

Ovom pobedom, Siner je izjednačio svoje najbolje rezultate na grend slemovima, pošto je ove godine stigao do četvrtfinala Australijan opena, a 2020. bio je među osam na Rolan Garosu.

Italijan je o svom narednom meču protiv najboljeg srpskog tenisera rekao da će taj duel biti težak, ali da će dati sve od sebe da pobedi.

- Biće teško, Novak igra veoma dobro. Daću sve od sebe, to je najmanje što mogu da uradim. Odličan je osećaj igrati na Centralnom terenu, veliki broj šampiona je igrao ovde i lepo je videti pune tribine, najvažnije je da publika uživa. Privilegija je igrati na Centralnom terenu na Vimbldonu - zaključio je Siner.

On i Đoković sastali su se do sada jednom na ATP turneji i to prošle godine u šesnaestini finala Monte Karla, kada je naš as pobedio 6:4, 6:2.

Četvrtfinalni meč Otvorenog prvenstva Engleske između njih dvojice na programu je u utorak od 12 časova.

