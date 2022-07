ĐOKOVIĆ DOBIO NOVOG TRENERA, IVANIŠEVIĆ POMOĆNIKA: Stefan je glavna faca na Vimbldonu! Stao je uz Gorana i pomagao tati (VIDEO)

Sudeći po rečima Novaka, ali i fotografijama i video snimcima koje smo do sada mogli da vidimo, njegov i Jelenin sin se ne odvaja od teniskih terena.

I šta god da uradi o tome se priča do njegovog ponovnog pojavljivanja pred kamerom sa tatom ili bez njega.

Ovog puta je Stefan sa Novakom bio na treningu dan nakon pobede protiv Tima van Rijthovena i dan pred meč protiv Janika Sinera.

Stefan je stajao pored Gorana Ivaniševića dok je Đoković vežbao volej udarce, a onda je postao i pomoćnik legendarnog Hrvata koji je od 2019. godine u Đokovićevom trenerskom timu.

Stefan Djokovic serving as practice assistant today for dad. This truly couldn’t be any cuter #Wimbledon pic.twitter.com/pMusgZyrJ4