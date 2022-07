(UŽIVO) ĐOKOVIĆ - SINER: KAKAV ŠOK ZA NOVAKA! Nakon uspešnog i sigurnog starta IZGUBIO SET

Uživo:

Drugi set:

2:3 - Za početak, bitno je da, što je lakše moguće, osvaja svoje servis gemove i dobro je što je jedan takav došao u ovom trenutku. Vremena za povratak u drugi set i te kako ima.

1:3 - Ništa ne deluje kako treba... Đoković je pao u prvom setu i ne može da se oporavi, dok sa druge strane Siner igra gotovo perfektno.

1:2 - Brejk! Ne može Đoković da zaustavi nalet protivnika koji igra neverovatno.

1:1 - Dva as udarca zaredom pomogla su Sineru da osvoji gem bez ijednog osvojenog poena.

1:0 - Kao i prvi set, drugi je počeo Novakovim servisom i gemom u njegovu korist.

Prvi set:

5:7 - Kraj seta!

5:6 - Brejk! Siner će u sledećem gemu servirati za osvajanje prvog seta. Fantastično igra Italijan u završnici prvog dela igre. Problem za Novaka je očajan procvenat osvojenih poena na drugom servisu.

5:5 - Izdržao je pritisak Siner na 30:30, u trenutku kada je Novaku bilo potrebno da osvoji dva poena kako bi stigao i do gema. Osvojio je naredna dva poena i izjednačio u završnici seta.

5:4 - Naporan gem pripao je srpskom teniseru. Dokazuje Siner da nije zalutao u četvrtfinale i da nije slučajno pobedio Karlosa Alkaraza u prethodnoj rundi. Neočekivano protiv Đokovića osvaja i one najduže poene, stigao je do nove brejk lopte, ali je Novak kada je bilo najbitnije odigrao dovoljno dobro da izbegne ozbiljan problem.

4:4 - Publika sada uživa u kvalitetnom tenisu i glasno pozdravlja poene koje Siner osvaja, a Italijan je znatno podigao nivo svoje igre.4:3 - Brejk! Italijan se vratio u set. Drugom duplom greškom je Đoković započeo gem koji je završen u korist Sinera. Iako je Novak osvojio 92 procenata poena na prvom servisu, pretrpeo je brejk.

4:2 - Dugi su poeni, a uglavnom ih osvaja Đoković. Siner je napravio nekoliko grešaka kojima su prethodili dobri Novakovi udarci, Srbin je imao novu brejk loptu, ali ovaj put nije oduzeo servis gem protivniku koji se izvukao odličnim servisom.

4:1 - Prvi put je Siner bio blizu da zapreti Novaku, imao je 15:30, ali je od tog trenutka prvi nosilac vezao tri osvojena poena.

3:1 - Evo i prvog gema za Italijana.

3:0 - Napravio je Srbin duplu servis grešku za 15:15, ali je lagano završio novi gem. Drugim asom na startu meča je potvrdio brejk.

2:0 - Brejk! Silno je Đoković ušao u ovaj meč! Siner je uspeo da spasi dve od tri vezane brejk lopte, ali od 0:40 nije bilo povratka.

1:0 - Meč je svojim servisom otvorio Novak i bio je izuzetno siguran. Protivniku nije prepustio nijedan poen.

Teniseri su izašli na teren, u toku je zagrevanje i uskoro bi trebalo da počne četvrtfinalni duel.

Uoči meča:

Na prvi pogled, dvadesetogodišnji Janik Siner koji je postavljen za 10. nosioca na ovogodišnjem Vimbldonu, napravio je odličan posao za Đokovića.

Italijan je pobedio Karlosa Alkaraza koji se dokazao kao ozbiljan šljakaš, ali je i na turniru u Londonu igrao ozbiljan tenis. Mnogi su priželjkivali da mladog Španca danas vide na terenu protiv Novaka, ali Siner se pobrinuo da spreči njihov susret.

