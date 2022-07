ŠMEKERSKI POTEZ ĐOKOVIĆA: Preskočio mrežu kako bi pomogao povređenom Sineru

Naime, tokom meča Siner je poveo sa 2:0 u setovima, usleidla je mnogo bolja igra srpskog tenisera koji je smanjio rezultat na 2:1, a onda i poveo u 4. setu. Pred sam kraj seta, pri rezultat 5:2, posle bravura Novaka, Janik je poleteo ka mreži kako bi stigao loptu. Ipak, nezgodno je proklizao, iskrenuo nogu i pao

U tom momentu, Novak je odmah krenuo ka svom rivalu, preskočio mrežu i pomogao Italijanu da se pridigne.

Sinner takes a tumble, and Djokovic is quick to help the Italian back on his feet 🤝#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/NKHENd6PRB