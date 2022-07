Angelina je srpsko atletsko čudo! Topićeva osvojila zlato na Evropskom prvenstvu

Nakon što su Teodora Boberić i Natalija Dragojević osvojile za našu zemlju srebrnu i bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu za atletičare do 18 godine, danas je osvojeno i evropsko zlato!

Trostruka juniorska šampionka Srbije, nacionalna rekorderka u skoku uvis, Angelina Topić ispisala je nove stranice istorije pošto je u finalu preskočila 192 cm i osvojila prvo mesto i zlato za Srbiju.

U još jednom finalu učestvovao je Miloš Nisić koji je zauzeo fantastično peto mesto u trci na 200 m sa 21.54 s, ovaj rezultat ujedno je i novi državni rekord za takmičare do 18.godina.

